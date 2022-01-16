https://sputnik-georgia.ru/20220116/goroskop-na-segodnya-17-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263640915.html

Гороскоп на сегодня 17 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 17 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на понедельник, 17 января, рассказывает, кому из знаков зодиака космос поможет воплотить в жизнь самые смелые идеи, сменить работу на... 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T09:36+0400

2022-01-16T09:36+0400

2022-01-16T09:36+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 17 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овны 17 января примут важные решения - благоприятно сегодня для перспективного планирования и поиска новых источников заработка. Гороскоп представителям знака зодиака не рекомендует лезть не в свои дела, а также доверять всем, особенно в денежных вопросах. Одинокие познакомятся с кем-то весьма интересным, и это новое увлечение может перерасти в постоянное общение.Тельцам 17 января следует воздержаться от активной деятельности – они должны ограничить сегодня контакты, чтобы не растратить энергию в пустой болтовне. Практичность и сообразительность знака зодиака помогут выбрать им наиболее правильное решение в сложной ситуации. Тельцам не следует забывать об отдыхе - гороскоп рекомендует вечер провести в кругу семьи.Близнецам 17 января налаживать контакты с влиятельными людьми не нужно – желаемого результата это не принесет. Эффективно справляться со срочными делами знаку зодиака помешает легкое недомогание, которое проявится сегодня. Не все благополучно и на личном фронте – угрозой семейному счастью может стать нерешенный квартирный вопрос. Одиноких ждет романтическая встреча.Раку 17 января предстоит неблагоприятный день – им следует воздержаться от необоснованных трат, чтобы не оказаться в трудном финансовом положении. Отношения с избранником сегодня обострятся – знаку зодиака нужно сдерживать свои эмоции, чтобы не доводить до разрыва. Гороскоп Раку советует избегать волнений и стрессов, способных расшатать нервную систему.Львов 17 января ждет благоприятный день - ключом к успеху станет взаимопонимание в семье, но чтобы преодолеть все преграды в общении, им нужно научиться находить разумный компромисс. Знаку зодиака следует избегать сегодня рискованных и авантюрных мероприятий. Не стоит забывать Львам и о своем здоровье – им нужно провести ряд профилактических мер.Девам 17 января нужно завершить дела, выполнение которых давно откладывалось, – они могут принять участие в рискованных коммерческих операциях, и риск будет оправдан. Незапланированные расходы могут пошатнуть бюджет знака зодиака. Гороскоп советует избегать сегодня агрессивно настроенных людей, не вступать с ними в споры, а также самим не провоцировать конфликты.Весам 17 января нужно быть очень внимательным при подписании официальных документов и не ссориться с деловыми партнерами. Знаку зодиака сегодня следует избегать любой конфронтации - возникшие споры лучше решать путем переговоров. Вечер Весам гороскоп рекомендует провести в кругу родных - исправить ошибки прошлого и наладить связи с родственниками.Скорпионам, чтобы добиться повышения по службе и роста доходов, нужно работать не покладая рук. Возможны сегодня ссоры и конфликты с родными, которым не хватает внимания и заботы. Чтобы избежать знаку зодиака неприятного разговора, гороскоп рекомендует сдерживать эмоции и никому не давать сегодня пустых обещаний. Одиноких ждет романтическая встреча.Стрельцам 17 января придется проявить сообразительность, чтобы заработать уважение начальства и коллег. Гороскоп семейным представителям знака зодиака советует найти общий язык с родными, что бывает порой сложно. Стрельцам нужно следить за своим питанием – не употреблять тяжелую пищу и не злоупотреблять алкогольными напитками. У одиноких есть шанс начать серьезные отношения.У Козерогов 17 января обострится ситуация на работе - им придется работать сразу над несколькими срочными проектами и принять важные решения. Очень удачным для знака зодиака окажется сегодня новое деловое знакомство - оно позволит решить некоторые текущие проблемы. Гороскоп желающим сбросить вес советует устроить сегодня разгрузочный день и очистить организм.Водолеям 17 января много внимания придется уделять делам, связанным с карьерным ростом. Гороскоп знаку зодиака не рекомендует сегодня обсуждать семейные проблемы с малознакомыми людьми. Взаимоотношения Водолеев с партнером сегодня могут подвергнуться испытанию – возможно они примут решение расстаться. Сегодня обострятся хронические заболевания.Для Рыб 17 января удачный день в финансовом плане, но от транжирства сегодня лучше воздержаться. Благоприятно сегодня для решения бытовых вопросов – отношения представителей знака зодиака с партнером станут гармоничнее. Одиноких ждет романтическая встреча. По гороскопу, Рыбы должны больше отдыхать, чтобы усталость и недомогание не переросли в хроническое состояние.Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

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гороскоп