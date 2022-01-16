https://sputnik-georgia.ru/20220116/gruzinskiy-sumoist-oderzhal-chetvertuyu-pobedu-na-turnire-v-tokio-263651406.html
Грузинский сумоист одержал четвертую победу на турнире в Токио
Грузинский сумоист одержал четвертую победу на турнире в Токио
Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T20:17+0400
2022-01-16T20:17+0400
2022-01-16T20:19+0400
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леван горгадзе
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ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал четвертую победу на хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.В восьмой соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, взял верх над 11 маэгасирой Запада – Тэруцуёси. Горгадзе получил левосторонний захват хидари-уватэ, благодаря которому вытеснил соперника с дохё.Необходимо отметить, что Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.Следующим соперником Тотиносина на хацу басё станет 14 маэгасира Востока – Котоновака.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, леван горгадзе, сумо
Грузинский сумоист одержал четвертую победу на турнире в Токио
20:17 16.01.2022 (обновлено: 20:19 16.01.2022)
Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом
ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский сумоист Леван Горгадзе (Тотиносин) одержал четвертую победу на хацу басё, проходящем в эти дни в Токио.
В восьмой соревновательный день Тотиносин, находящийся в ранге 15 маэгасиры Запада, взял верх над 11 маэгасирой Запада – Тэруцуёси. Горгадзе получил левосторонний захват хидари-уватэ, благодаря которому вытеснил соперника с дохё.
После успеха в этом поединке Тотиносин выравнял баланс (4-4) побед и поражений на текущем турнире.
Необходимо отметить, что Тотиносину для сохранения места в элитном дивизионе профессионального сумо необходимо завершить турнир с положительным балансом, то есть одержать минимум восемь побед.
Следующим соперником Тотиносина на хацу басё станет 14 маэгасира Востока – Котоновака.
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