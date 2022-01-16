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Грузинский Технический Университет празднует 100-летний юбилей
Грузинский Технический Университет празднует 100-летний юбилей
Согласно решению правительства Грузии, в связи со 100-летием, в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Технического университета 16.01.2022, Sputnik Грузия
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ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II наградил Грузинский Технический Университет высшей наградой Грузинской Православной Церкви - Золотым Орденом Святого Георгия, информацию распространяет Служба по связям с общественностью Патриархии.Грузинский Технический Университет (ГТУ), ранее носивший название Политехнический Институт Грузии, был основан в 1922 году. Первую лекцию здесь прочёл известный математик и профессор Андрия Размадзе. Современное название и статус получил в 1990 году.Кроме того, согласно решению правительства Грузии, в связи со 100-летием, в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Технического университета. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на праздничном мероприятии, посвященном юбилею."Безусловно, за всеми достижениями и успехами стоит ваш кропотливый труд - ученых, преподавателей, специалистов и студентов, и вы являетесь главным гарантом будущих успехов. Напоследок хочу сообщить вам, что в связи со 100-летием по решению правительства Грузии в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Грузинского технического университета", - сказал Ираклий Гарибашвили.По словам премьера, приоритетом для правительства является тесная связь между высшим и профессиональным уровнями образования.ГТУ является одним из ведущих и крупнейших высших учебных заведений. В вузе 12 факультетов, на которых учится около 25 тысяч студентов. Ректором университета с 2020 года является Давид Гургенидзе.
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общество, новости, грузия, ираклий гарибашвили, патриархия грузии, технический университет грузии

Грузинский Технический Университет празднует 100-летний юбилей

17:02 16.01.2022 (обновлено: 17:05 16.01.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГосударственный технический университет
Государственный технический университет - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Согласно решению правительства Грузии, в связи со 100-летием, в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Технического университета
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II наградил Грузинский Технический Университет высшей наградой Грузинской Православной Церкви - Золотым Орденом Святого Георгия, информацию распространяет Служба по связям с общественностью Патриархии.
Грузинский Технический Университет (ГТУ), ранее носивший название Политехнический Институт Грузии, был основан в 1922 году. Первую лекцию здесь прочёл известный математик и профессор Андрия Размадзе. Современное название и статус получил в 1990 году.
"За выдающийся вклад в развитие образования и науки и возрождение страны, а также по случаю 100-летия со дня основания Грузинский технический университет будет награжден высшей наградой Грузинской православной церкви – Золотым орденом Святого Георгия", — говорится в распоряжении Католикоса-Патриарха всея Грузии.
Кроме того, согласно решению правительства Грузии, в связи со 100-летием, в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Технического университета. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на праздничном мероприятии, посвященном юбилею.
"Безусловно, за всеми достижениями и успехами стоит ваш кропотливый труд - ученых, преподавателей, специалистов и студентов, и вы являетесь главным гарантом будущих успехов. Напоследок хочу сообщить вам, что в связи со 100-летием по решению правительства Грузии в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Грузинского технического университета", - сказал Ираклий Гарибашвили.
© Sputnik / Alex ShlamovГрузинский Технический Университет 1 корпус
Грузинский Технический Университет 1 корпус - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
Грузинский Технический Университет 1 корпус
© Sputnik / Alex Shlamov
По словам премьера, приоритетом для правительства является тесная связь между высшим и профессиональным уровнями образования.
ГТУ является одним из ведущих и крупнейших высших учебных заведений. В вузе 12 факультетов, на которых учится около 25 тысяч студентов. Ректором университета с 2020 года является Давид Гургенидзе.
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