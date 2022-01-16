https://sputnik-georgia.ru/20220116/gruzinskiy-tekhnicheskiy-universitet-prazdnuet-100-letniy-yubiley-263649136.html

Грузинский Технический Университет празднует 100-летний юбилей

Грузинский Технический Университет празднует 100-летний юбилей

Согласно решению правительства Грузии, в связи со 100-летием, в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Технического университета 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T17:02+0400

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ираклий гарибашвили

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технический университет грузии

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II наградил Грузинский Технический Университет высшей наградой Грузинской Православной Церкви - Золотым Орденом Святого Георгия, информацию распространяет Служба по связям с общественностью Патриархии.Грузинский Технический Университет (ГТУ), ранее носивший название Политехнический Институт Грузии, был основан в 1922 году. Первую лекцию здесь прочёл известный математик и профессор Андрия Размадзе. Современное название и статус получил в 1990 году.Кроме того, согласно решению правительства Грузии, в связи со 100-летием, в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Технического университета. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время своего выступления на праздничном мероприятии, посвященном юбилею."Безусловно, за всеми достижениями и успехами стоит ваш кропотливый труд - ученых, преподавателей, специалистов и студентов, и вы являетесь главным гарантом будущих успехов. Напоследок хочу сообщить вам, что в связи со 100-летием по решению правительства Грузии в этом году начнется полная реабилитация VI корпуса Грузинского технического университета", - сказал Ираклий Гарибашвили.По словам премьера, приоритетом для правительства является тесная связь между высшим и профессиональным уровнями образования.ГТУ является одним из ведущих и крупнейших высших учебных заведений. В вузе 12 факультетов, на которых учится около 25 тысяч студентов. Ректором университета с 2020 года является Давид Гургенидзе.

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