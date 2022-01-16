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Историческое золото – грузинский саблист выиграл этап Кубка мира
Историческое золото – грузинский саблист выиграл этап Кубка мира
Базадзе стал первым в истории грузинским саблистом, победившем на этапе Кубка мира 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T22:05+0400
2022-01-16T22:05+0400
2022-01-16T23:06+0400
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сандро базадзе
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ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе стал победителем этапа Кубка мира в соревнованиях саблистов, проходящего в Тбилиси.В финале Базадзе со счетом 15:8 победил представителя России Камиля Ибрагимова. На пути к решающему поединку Базадзе одолел пятерых соперников.Еще один представитель сборной Грузии – Бека Базадзе (брат Сандро), сумел дойти до стадии 1/8 финала, где уступил американцу Эндрю Мацкиевичу (13:15). Другие грузинские фехтовальщики выбыли на более ранней стадии турнира.Завтра, 17 января, на этапе Кубка мира состоятся командные соревнования. В первом поединке мужская сборная Грузии встретится с командой Саудовской Аравии, а женская – с Азербайджаном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, сандро базадзе
Историческое золото – грузинский саблист выиграл этап Кубка мира
22:05 16.01.2022 (обновлено: 23:06 16.01.2022)
Базадзе стал первым в истории грузинским саблистом, победившем на этапе Кубка мира
ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе стал победителем этапа Кубка мира в соревнованиях саблистов, проходящего в Тбилиси.
В финале Базадзе со счетом 15:8 победил представителя России Камиля Ибрагимова. На пути к решающему поединку Базадзе одолел пятерых соперников.
Достижение Базадзе смело можно назвать историческим. В его активе уже были серебряные и бронзовые медали этапов Кубка мира, но золотой – никогда. Более того, Базадзе стал первым в истории грузинским саблистом, победившим на этапе Кубка мира.
Еще один представитель сборной Грузии – Бека Базадзе (брат Сандро), сумел дойти до стадии 1/8 финала, где уступил американцу Эндрю Мацкиевичу (13:15). Другие грузинские фехтовальщики выбыли на более ранней стадии турнира.
Завтра, 17 января, на этапе Кубка мира состоятся командные соревнования. В первом поединке мужская сборная Грузии встретится с командой Саудовской Аравии, а женская – с Азербайджаном.
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