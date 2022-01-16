https://sputnik-georgia.ru/20220116/istoricheskoe-zoloto--gruzinskiy-sablist-vyigral-etap-kubka-mira-263652861.html

Историческое золото – грузинский саблист выиграл этап Кубка мира

Историческое золото – грузинский саблист выиграл этап Кубка мира

Базадзе стал первым в истории грузинским саблистом, победившем на этапе Кубка мира 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T22:05+0400

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грузия

сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Лидер сборной Грузии по фехтованию Сандро Базадзе стал победителем этапа Кубка мира в соревнованиях саблистов, проходящего в Тбилиси.В финале Базадзе со счетом 15:8 победил представителя России Камиля Ибрагимова. На пути к решающему поединку Базадзе одолел пятерых соперников.Еще один представитель сборной Грузии – Бека Базадзе (брат Сандро), сумел дойти до стадии 1/8 финала, где уступил американцу Эндрю Мацкиевичу (13:15). Другие грузинские фехтовальщики выбыли на более ранней стадии турнира.Завтра, 17 января, на этапе Кубка мира состоятся командные соревнования. В первом поединке мужская сборная Грузии встретится с командой Саудовской Аравии, а женская – с Азербайджаном.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, сандро базадзе