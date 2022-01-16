https://sputnik-georgia.ru/20220116/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-16-yanvarya-2022-263618043.html
Какой сегодня церковный праздник: 16 января 2022
Какой сегодня церковный праздник: 16 января 2022
По православному церковному календарю 16 января 2022 отмечают день памяти Святых Малахия, Гордия и других
2022-01-16T01:00+0400
2022-01-16T01:00+0400
2022-01-16T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Пророк МалахияПо церковному календарю 16 января поминают пророка Малахия, жившего за 400 лет до Рождества Христова. Будущий Святой жил во времена возвращения иудеев из Вавилонского плена. Малахия – последний ветхозаветный пророк, поэтому его называют "печатью пророков".Малахией, что значит "ангел" или "вестник", его прозвали за душевную доброту и благочестие. Пророческая книга Святого входит в канон Священных книг. В ней он обвинял иудеев, предсказывая пришествие Спасителя, Его Предтечи и последний Суд.Мученик ГордийПо церковному календарю 16 января поминают мученика Гордия, пострадавшего за веру в начале IV века.Родился будущий Святой в христианской семье в городе Кесарии Каппадокийской в конце III века. Став взрослым, Гордий поступил на военную службу. Мужественного и искусного воина вскоре назначили сотником.Во время преследования христиан, оставив мир, он удалился в пустыню, чтобы постом и молитвой приготовить себя к исповеданию имени Христа Спасителя.Гордия схватили, когда он выступил в защиту христиан перед префектом города – мученику после жестоких пыток отрубили голову. Произошло это в 320 году.ИмениныПо церковному календарю 16 января именины отмечают Ирина и Гордей.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник
Какой сегодня церковный праздник: 16 января 2022
По православному церковному календарю 16 января 2022 отмечают день памяти Святых Малахия, Гордия и других
Sputnik Грузия
рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.
Пророк Малахия
По церковному календарю 16 января поминают пророка Малахия, жившего за 400 лет до Рождества Христова. Будущий Святой жил во времена возвращения иудеев из Вавилонского плена. Малахия – последний ветхозаветный пророк, поэтому его называют "печатью пророков".
Малахией, что значит "ангел" или "вестник", его прозвали за душевную доброту и благочестие. Пророческая книга Святого входит в канон Священных книг. В ней он обвинял иудеев, предсказывая пришествие Спасителя, Его Предтечи и последний Суд.
Мученик Гордий
По церковному календарю 16 января поминают мученика Гордия, пострадавшего за веру в начале IV века.
Родился будущий Святой в христианской семье в городе Кесарии Каппадокийской в конце III века. Став взрослым, Гордий поступил на военную службу. Мужественного и искусного воина вскоре назначили сотником.
Во время преследования христиан, оставив мир, он удалился в пустыню, чтобы постом и молитвой приготовить себя к исповеданию имени Христа Спасителя.
Гордия схватили, когда он выступил в защиту христиан перед префектом города – мученику после жестоких пыток отрубили голову. Произошло это в 320 году.
Именины
По церковному календарю 16 января именины отмечают Ирина и Гордей.
Материал подготовлен на основе открытых источников