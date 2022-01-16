https://sputnik-georgia.ru/20220116/kovid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-263647337.html
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
На данный момент в Грузии 52 771 активный случай, из них 4 393 нуждаются в стационарном лечении, состояние 967 пациентов тяжелое 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T13:32+0400
2022-01-16T13:32+0400
2022-01-16T13:57+0400
пятая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252595663_0:84:1621:996_1920x0_80_0_0_448f23b0fa361fe840505e77fad7ccb8.jpg
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Из 5 504 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 222 факта заражения, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 51 838 тестов на коронавирус, 25 161 – на антиген, 26 677 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 995 687 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 304 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 928 441 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 24 пациента, а с начала пандемии – 14 449.На данный момент в Грузии 52 771 активный случай, из них 4 393 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 967 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 051 пациент находится в ковид-гостиницах, 46 327 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 54 человека.Показатель положительности по данным на 15 января составляет 10.62 %, за две недели – 9.43%, за семь дней – 9,6 %.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай инфицирования новым штаммом "омикрон" был выявлен 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/08/10/252595663_148:85:1474:1080_1920x0_80_0_0_41fdbbff0f095881080c830f1d661be0.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19
Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки
13:32 16.01.2022 (обновлено: 13:57 16.01.2022)
На данный момент в Грузии 52 771 активный случай, из них 4 393 нуждаются в стационарном лечении, состояние 967 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Из 5 504 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 222 факта заражения, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 184
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 14.
В стране за последние сутки сделано 51 838 тестов на коронавирус, 25 161 – на антиген, 26 677 – ПЦР-тестов.
С начала пандемии в стране зафиксировано 995 687 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 304 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 928 441 пациент.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 24 пациента, а с начала пандемии – 14 449.
На данный момент в Грузии 52 771 активный случай, из них 4 393 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 967 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 051 пациент находится в ковид-гостиницах, 46 327 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 54 человека.
Показатель положительности по данным на 15 января составляет 10.62 %, за две недели – 9.43%, за семь дней – 9,6 %.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай инфицирования новым штаммом "омикрон" был выявлен 20 декабря 2021 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.