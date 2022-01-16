https://sputnik-georgia.ru/20220116/kovid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-za-sutki-263647337.html

Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки

Ковид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки

На данный момент в Грузии 52 771 активный случай, из них 4 393 нуждаются в стационарном лечении, состояние 967 пациентов тяжелое 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T13:32+0400

2022-01-16T13:32+0400

2022-01-16T13:57+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Из 5 504 новых случаев коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 3 222 факта заражения, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 51 838 тестов на коронавирус, 25 161 – на антиген, 26 677 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 995 687 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 304 человека, с начала пандемии побороть инфекцию сумел 928 441 пациент.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 24 пациента, а с начала пандемии – 14 449.На данный момент в Грузии 52 771 активный случай, из них 4 393 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 967 пациентов тяжелое, из них 293 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 051 пациент находится в ковид-гостиницах, 46 327 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 54 человека.Показатель положительности по данным на 15 января составляет 10.62 %, за две недели – 9.43%, за семь дней – 9,6 %.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай инфицирования новым штаммом "омикрон" был выявлен 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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