https://sputnik-georgia.ru/20220116/kvaratskheliya-zanimaetsya-po-individualnoy-programme-na-sborakh-rubina-263650099.html

Кварацхелия занимается по индивидуальной программе на сборах "Рубина"

Кварацхелия занимается по индивидуальной программе на сборах "Рубина"

В первой части чемпионата России по футболу Кварацхелия провел за "Рубин" 15 матчей, в которых забил один гол 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T18:31+0400

2022-01-16T18:31+0400

2022-01-16T18:31+0400

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хвича кварацхелия

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ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия работает по индивидуальной программе на предсезонных сборах казанского клуба в Турции, говорится в сообщении на сайте "Рубина".Помимо Кварацхелия еще два футболиста не тренируются в общей группе. Это Абильдгор и Самошников. Ситуацию прояснил главный тренер "Рубина" - Леонид Слуцкий."Для футболистов, у которых были большие перегрузки в конце прошлого сезона, составлены индивидуальные планы. Это касается Кварацхелия, Абильдгора и Самошникова. Они весь сбор будут работать индивидуально", - приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".Хвича Кварацхелия – лучший футболист Грузии в 2021 году >>В первой части чемпионата России по футболу Кварацхелия провел за "Рубин" 15 матчей, в которых забил один гол и отметился тремя результативными передачами.При этом стоит отметить, что Кварацхелия вновь попал в сферу трансферных интересов ряда европейских клубов. В частности, по сообщению издания Championat.com, вопрос о переходе грузинского полузащитника рассматривает лондонский "Вест Хэм". По информации издания, английский клуб рассчитывает заключить сделку в зимнее трансферное окно и готов предложить "Рубину" за Кварацхелия 15 миллионов евро.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, россия, новости, футбол, хвича кварацхелия