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Кварацхелия занимается по индивидуальной программе на сборах "Рубина"
Кварацхелия занимается по индивидуальной программе на сборах "Рубина"
В первой части чемпионата России по футболу Кварацхелия провел за "Рубин" 15 матчей, в которых забил один гол 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T18:31+0400
2022-01-16T18:31+0400
спорт
россия
новости
футбол
хвича кварацхелия
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ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия работает по индивидуальной программе на предсезонных сборах казанского клуба в Турции, говорится в сообщении на сайте "Рубина".Помимо Кварацхелия еще два футболиста не тренируются в общей группе. Это Абильдгор и Самошников. Ситуацию прояснил главный тренер "Рубина" - Леонид Слуцкий."Для футболистов, у которых были большие перегрузки в конце прошлого сезона, составлены индивидуальные планы. Это касается Кварацхелия, Абильдгора и Самошникова. Они весь сбор будут работать индивидуально", - приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".Хвича Кварацхелия – лучший футболист Грузии в 2021 году &gt;&gt;В первой части чемпионата России по футболу Кварацхелия провел за "Рубин" 15 матчей, в которых забил один гол и отметился тремя результативными передачами.При этом стоит отметить, что Кварацхелия вновь попал в сферу трансферных интересов ряда европейских клубов. В частности, по сообщению издания Championat.com, вопрос о переходе грузинского полузащитника рассматривает лондонский "Вест Хэм". По информации издания, английский клуб рассчитывает заключить сделку в зимнее трансферное окно и готов предложить "Рубину" за Кварацхелия 15 миллионов евро.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, россия, новости, футбол, хвича кварацхелия

Кварацхелия занимается по индивидуальной программе на сборах "Рубина"

18:31 16.01.2022
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin / Перейти в фотобанкИгрок "Рубина" Хвича Кварацхелия
Игрок Рубина Хвича Кварацхелия - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© photo: Sputnik / Pavel Lisitsin
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В первой части чемпионата России по футболу Кварацхелия провел за "Рубин" 15 матчей, в которых забил один гол
ТБИЛИСИ, 16 янв – Sputnik. Грузинский полузащитник "Рубина" Хвича Кварацхелия работает по индивидуальной программе на предсезонных сборах казанского клуба в Турции, говорится в сообщении на сайте "Рубина".
Помимо Кварацхелия еще два футболиста не тренируются в общей группе. Это Абильдгор и Самошников. Ситуацию прояснил главный тренер "Рубина" - Леонид Слуцкий.
"Для футболистов, у которых были большие перегрузки в конце прошлого сезона, составлены индивидуальные планы. Это касается Кварацхелия, Абильдгора и Самошникова. Они весь сбор будут работать индивидуально", - приводит слова Слуцкого пресс-служба "Рубина".
Хвича Кварацхелия – лучший футболист Грузии в 2021 году >>
В первой части чемпионата России по футболу Кварацхелия провел за "Рубин" 15 матчей, в которых забил один гол и отметился тремя результативными передачами.
При этом стоит отметить, что Кварацхелия вновь попал в сферу трансферных интересов ряда европейских клубов. В частности, по сообщению издания Championat.com, вопрос о переходе грузинского полузащитника рассматривает лондонский "Вест Хэм". По информации издания, английский клуб рассчитывает заключить сделку в зимнее трансферное окно и готов предложить "Рубину" за Кварацхелия 15 миллионов евро.
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