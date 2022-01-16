https://sputnik-georgia.ru/20220116/medved-yasha-pomogaet-svoemu-byvshemu-dressirovschiku-peredvigatsya-po-moskve---video-263644665.html

Медведь Яша помогает своему бывшему дрессировщику передвигаться по Москве - видео

Медведь Яша помогает своему бывшему дрессировщику передвигаться по Москве - видео

И животные бывают такими человечными! Смотрите в видео, как медведь помогает своему дрессировщику передвигаться на инвалидной коляске 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T13:57+0400

2022-01-16T13:57+0400

2022-01-16T13:57+0400

видео

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животные

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Олег Александров попал в аварию в Нижегородском цирке, упал с высоты 18 метров от центрального купола, сломав обе ноги и руку. В то время он воспитывал троих медвежат.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!"Они тогда были крошечные, и мы скупили все детское питание в магазинах, потому что они его ели. Мы кормили их из бутылочки и растили с тех пор", — рассказал Олег. Однако после аварии Олега госпитализировали и на четыре месяца забрали от его медведей или "волосатых детей", как он их называет."Все время, пока я лежал в больнице, я представлял себе, примут ли меня обратно. Между нами могла быть дистанция", - добавил Олег.К счастью, все закончилось благополучно, когда Олег воссоединился с медведями, и они приняли его запах "как один из их собственных".

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Медведь везет инвалидную коляску с дрессировщиком Дрессировщик Олег Александров попал в аварию в Нижегородском цирке, упал с высоты 18 метров от центрального купола, сломав обе ноги и руку. В то время он воспитывал троих медвежат. «Они тогда были крошечные, и мы скупили все детское питание в магазинах, потому что они его ели. Мы кормили их из бутылочки и растили с тех пор», — рассказал Олег. Однако после аварии Олега госпитализировали и на четыре месяца забрали от его медведей или «волосатых детей», как он их называет. все время, пока я лежал в больнице, я представлял себе, примут ли меня обратно. Между нами могла быть дистанция». К счастью, все закончилось благополучно, когда на прошлой неделе Олег воссоединился с медведями, и они приняли его запах «как один из их собственных». 2022-01-16T13:57+0400 true PT0M52S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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