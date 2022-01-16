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На центральной автомагистрали Грузии введены ограничения из-за снегопада
На центральной автомагистрали Грузии введены ограничения из-за снегопада
Из-за снегопада и плохой видимости движение транспорта также ограничено на дороге, ведущей к границе с Турцией 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T10:32+0400
2022-01-16T10:32+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 39 – 259 километре (Ксани - Самтредиа) автомагистрали международного значения Тбилиси – Сенаки – Леселидзе запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом, говорится в утреннем сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.По информации ведомства, на 39-193 километре магистрали (участок Ксани-Зестапони) движение остальных видов транспорта разрешено при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами движение свободно.Из-за интенсивного снегопада на 1-50 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Багдати - Абастумани – Бенера запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест. Для остального транспорта движение свободно при наличии противоскользящих цепей.Движение также свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.По информации департамента, из-за снегопада и плохой видимости движение транспорта также ограничено на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест на 1- 96 километре дороги ( участок Хашури-Вале). Для остального транспорта движение свободно.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, погода
На центральной автомагистрали Грузии введены ограничения из-за снегопада
10:32 16.01.2022 (обновлено: 10:36 16.01.2022)
Из-за снегопада и плохой видимости движение транспорта также ограничено на дороге, ведущей к границе с Турцией
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 39 – 259 километре (Ксани - Самтредиа) автомагистрали международного значения Тбилиси – Сенаки – Леселидзе запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом, говорится в утреннем сообщении департамента автомобильных дорог Грузии.
По информации ведомства, на 39-193 километре магистрали (участок Ксани-Зестапони) движение остальных видов транспорта разрешено при наличии противоскользящих цепей. Для машин с двумя или более ведущими мостами движение свободно.
Из-за интенсивного снегопада на 1-50 километре дороги внутригосударственного значения Кутаиси – Багдати - Абастумани – Бенера запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест. Для остального транспорта движение свободно при наличии противоскользящих цепей.
Движение также свободно для машин с двумя или более ведущими мостами.
По информации департамента
, из-за снегопада и плохой видимости движение транспорта также ограничено на дороге международного значения Хашури-Ахалцихе-Вале. Запрещено движение автотранспорта с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью 30 и более мест на 1- 96 километре дороги ( участок Хашури-Вале). Для остального транспорта движение свободно.
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