https://sputnik-georgia.ru/20220116/obnaruzhen-gruzinskiy-sled-v-seriale-eyforiya---foto-263564005.html

Обнаружен грузинский след в сериале "Эйфория" - ФОТО

Обнаружен грузинский след в сериале "Эйфория" - ФОТО

Сериал рассказывает о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви и личных травм

2022-01-16T14:01+0400

2022-01-16T14:01+0400

2022-01-16T14:01+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузинская компания Postred поработала над аудиоэффектами нашумевшего сериала "Эйфория" стриминговой платформы HBO.Сериал "Эйфория" является масштабным проектом, над которым работают ведущие специалисты разных сфер. Среди них оказалась и грузинская компания Postred, которая стала частью рабочей команды сериала."POSTRED гордится тем, что является частью звуковой команды Wylie Stateman "247SND", предоставляющей услуги по дизайну Foley и звуковых эффектов", - говорится в сообщении.Интересно, что сериал "Эфория" не первый международный проект, над которым удалось поработать Postred. Среди их работ фильм "Камон, Камон", в котором снялся Хоакин Феникс. Также грузинская компания работала над ЛГБТ-драмой "А потом мы танцевали"."Эфория" (Euphoria) – американский подростковый драматический сериал, созданный Сэмом Левинсоном для платформы HBO. Сериал повествует о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви, травм. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левин.В сериале снялись Зендея, Джейкоб Элорди, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Барби Феррейра, Ника Кинг, Сторм Рид, Хантер Шефер, Элджи Смит и Сидни Суини. Второй сезон сериала вышел 9 января 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2022

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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