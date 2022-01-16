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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220116/obnaruzhen-gruzinskiy-sled-v-seriale-eyforiya---foto-263564005.html
Обнаружен грузинский след в сериале "Эйфория" - ФОТО
Обнаружен грузинский след в сериале "Эйфория" - ФОТО
Сериал рассказывает о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви и личных травм
2022-01-16T14:01+0400
2022-01-16T14:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
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шоу-бизнес
зендея
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузинская компания Postred поработала над аудиоэффектами нашумевшего сериала "Эйфория" стриминговой платформы HBO.Сериал "Эйфория" является масштабным проектом, над которым работают ведущие специалисты разных сфер. Среди них оказалась и грузинская компания Postred, которая стала частью рабочей команды сериала."POSTRED гордится тем, что является частью звуковой команды Wylie Stateman "247SND", предоставляющей услуги по дизайну Foley и звуковых эффектов", - говорится в сообщении.Интересно, что сериал "Эфория" не первый международный проект, над которым удалось поработать Postred. Среди их работ фильм "Камон, Камон", в котором снялся Хоакин Феникс. Также грузинская компания работала над ЛГБТ-драмой "А потом мы танцевали"."Эфория" (Euphoria) – американский подростковый драматический сериал, созданный Сэмом Левинсоном для платформы HBO. Сериал повествует о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви, травм. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левин.В сериале снялись Зендея, Джейкоб Элорди, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Барби Феррейра, Ника Кинг, Сторм Рид, Хантер Шефер, Элджи Смит и Сидни Суини. Второй сезон сериала вышел 9 января 2022 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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телесериалы, шоу-бизнес, зендея

Обнаружен грузинский след в сериале "Эйфория" - ФОТО

14:01 16.01.2022
© Instagram / euphoriaКадр из сериала "Эйфория"
Кадр из сериала Эйфория - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© Instagram / euphoria
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Сериал рассказывает о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви и личных травм
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузинская компания Postred поработала над аудиоэффектами нашумевшего сериала "Эйфория" стриминговой платформы HBO.
Сериал "Эйфория" является масштабным проектом, над которым работают ведущие специалисты разных сфер. Среди них оказалась и грузинская компания Postred, которая стала частью рабочей команды сериала.
"POSTRED гордится тем, что является частью звуковой команды Wylie Stateman "247SND", предоставляющей услуги по дизайну Foley и звуковых эффектов", - говорится в сообщении.
Интересно, что сериал "Эфория" не первый международный проект, над которым удалось поработать Postred. Среди их работ фильм "Камон, Камон", в котором снялся Хоакин Феникс. Также грузинская компания работала над ЛГБТ-драмой "А потом мы танцевали".
"Эфория" (Euphoria) – американский подростковый драматический сериал, созданный Сэмом Левинсоном для платформы HBO. Сериал повествует о группе старшеклассников и их жизни через опыт наркотиков, дружбы, секса, любви, травм. Сериал основан на одноименном израильском мини-сериале, созданном Роном Лешемом и Дафной Левин.
В сериале снялись Зендея, Джейкоб Элорди, Мод Апатоу, Ангус Клауд, Эрик Дэйн, Алекса Деми, Барби Феррейра, Ника Кинг, Сторм Рид, Хантер Шефер, Элджи Смит и Сидни Суини. Второй сезон сериала вышел 9 января 2022 года.
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