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Российское судно у берегов Батуми смогло встать на якорь
Российское судно у берегов Батуми смогло встать на якорь
Всю ночь в Махинджаури находились сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция, а также спасательная команда 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T11:24+0400
2022-01-16T11:24+0400
происшествия
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агентство морского транспорта
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузовое судно под российским флагом SGV-Flot, порт приписки Санкт-Петербург, после дрейфа у берегов Махинджаури близ Батуми смогло выйти в море и встать на якорную точку, говорится в заявлении Агентства морского транспорта Грузии.Грузовое судно под российским флагом SGV-Flot, порт приписки Санкт-Петербург (ИМО 8033089) 7 января 2022 года пришвартовалось в Батумском порту. 14 января судно получило предупреждение от Агентства об ожидаемом резком ухудшении погоды. Информация о дрейфующем судне появилась в СМИ 15 января.По данным агентства морского транспорта, на борту 13 членов экипажа. Все они граждане России.Всю ночь в Махинджаури находились сотрудники Агентства и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция, а также спасательная команда.Соответствующие службы Агентства морского транспорта находятся в постоянной координации с судном и продолжают следить за его местонахождением.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, батуми, агентство морского транспорта, батумский порт

Российское судно у берегов Батуми смогло встать на якорь

11:24 16.01.2022
© photo: Sputnik / StringerРоссийский сухогруз "Санкт-Петербург" на рейде батумского порта в шторм
Российский сухогруз Санкт-Петербург на рейде батумского порта в шторм - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Всю ночь в Махинджаури находились сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция, а также спасательная команда
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузовое судно под российским флагом SGV-Flot, порт приписки Санкт-Петербург, после дрейфа у берегов Махинджаури близ Батуми смогло выйти в море и встать на якорную точку, говорится в заявлении Агентства морского транспорта Грузии.
Грузовое судно под российским флагом SGV-Flot, порт приписки Санкт-Петербург (ИМО 8033089) 7 января 2022 года пришвартовалось в Батумском порту. 14 января судно получило предупреждение от Агентства об ожидаемом резком ухудшении погоды. Информация о дрейфующем судне появилась в СМИ 15 января.
"Из-за сильного шторма (волнение моря достигало 6 баллов, скорость ветра - 12-18 м/с) корабль потерял способность маневрировать и волны стали приносить его к берегу. Несмотря на это, корабль самостоятельно сумел остановить движение к берегу. Примерно после 03:00 судно постепенно смогло выйти в море и на этот раз корабль уже стоит на безопасной якорной точке", - говорится в заявлении.
По данным агентства морского транспорта, на борту 13 членов экипажа. Все они граждане России.
Всю ночь в Махинджаури находились сотрудники Агентства и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция, а также спасательная команда.
Соответствующие службы Агентства морского транспорта находятся в постоянной координации с судном и продолжают следить за его местонахождением.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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