https://sputnik-georgia.ru/20220116/rossiyskoe-sudno-u-beregov-batumi-smoglo-vstat-na-yakor-263644853.html

Российское судно у берегов Батуми смогло встать на якорь

Российское судно у берегов Батуми смогло встать на якорь

Всю ночь в Махинджаури находились сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция, а также спасательная команда 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T11:24+0400

2022-01-16T11:24+0400

2022-01-16T11:24+0400

происшествия

новости

грузия

батуми

агентство морского транспорта

батумский порт

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Грузовое судно под российским флагом SGV-Flot, порт приписки Санкт-Петербург, после дрейфа у берегов Махинджаури близ Батуми смогло выйти в море и встать на якорную точку, говорится в заявлении Агентства морского транспорта Грузии.Грузовое судно под российским флагом SGV-Flot, порт приписки Санкт-Петербург (ИМО 8033089) 7 января 2022 года пришвартовалось в Батумском порту. 14 января судно получило предупреждение от Агентства об ожидаемом резком ухудшении погоды. Информация о дрейфующем судне появилась в СМИ 15 января.По данным агентства морского транспорта, на борту 13 членов экипажа. Все они граждане России.Всю ночь в Махинджаури находились сотрудники Агентства и Службы по управлению чрезвычайными ситуациями и патрульная полиция, а также спасательная команда.Соответствующие службы Агентства морского транспорта находятся в постоянной координации с судном и продолжают следить за его местонахождением.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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