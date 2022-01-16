https://sputnik-georgia.ru/20220116/silnyy-snegopad-v-gorakh-gruzii-kak-raschischayut-dorogi-ot-snega---video-263648671.html

Сильный снегопад в горах Грузии: как расчищают дороги от снега - видео

Сильный снегопад в горах Грузии: как расчищают дороги от снега - видео

В высокогорном Хулойском районе Аджарии, регионе, который известен своими курортами, зима развернулась по полной программе. Там прошел сильный снегопад. Все... 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T15:51+0400

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Тем временем на курортный черноморский город Батуми в Аджарии обрушился град и сильный ветер, на Черном море бушевал шторм. Огромные волны выносили через линию пляжа камни, песок и мусор прямо на приморский батумский бульвар. Была повреждена инфраструктура бульвара, дорожное покрытие, декоративные зеленые насаждения. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Часть горных дорог Грузии остаются закрытыми для автотранспорта из-за интенсивного снегопада, гололеда и плохой видимости. Это касается не только высокогорной Аджарии, но и других регионов, например Имерети, Рача и Сванети. Синоптики прогнозируют падение температуры воздуха в Грузии. До 17 января в cтране ожидается плохая погода.

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