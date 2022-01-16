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Сильный снегопад в горах Грузии: как расчищают дороги от снега - видео
Сильный снегопад в горах Грузии: как расчищают дороги от снега - видео
В высокогорном Хулойском районе Аджарии, регионе, который известен своими курортами, зима развернулась по полной программе. Там прошел сильный снегопад. Все... 16.01.2022, Sputnik Грузия
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Тем временем на курортный черноморский город Батуми в Аджарии обрушился град и сильный ветер, на Черном море бушевал шторм. Огромные волны выносили через линию пляжа камни, песок и мусор прямо на приморский батумский бульвар. Была повреждена инфраструктура бульвара, дорожное покрытие, декоративные зеленые насаждения. ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Часть горных дорог Грузии остаются закрытыми для автотранспорта из-за интенсивного снегопада, гололеда и плохой видимости. Это касается не только высокогорной Аджарии, но и других регионов, например Имерети, Рача и Сванети. Синоптики прогнозируют падение температуры воздуха в Грузии. До 17 января в cтране ожидается плохая погода.
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видео, аджария, мультимедиа, снегопад, зимние курорты грузии, снег, видео-новости из грузии, видео

Сильный снегопад в горах Грузии: как расчищают дороги от снега - видео

15:51 16.01.2022 (обновлено: 15:57 16.01.2022)
© video: Sputnik
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В высокогорном Хулойском районе Аджарии, регионе, который известен своими курортами, зима развернулась по полной программе. Там прошел сильный снегопад. Все вокруг буквально завалило снегом. Смотрите в видео Sputnik, как в районе расчищают дороги
Тем временем на курортный черноморский город Батуми в Аджарии обрушился град и сильный ветер, на Черном море бушевал шторм. Огромные волны выносили через линию пляжа камни, песок и мусор прямо на приморский батумский бульвар. Была повреждена инфраструктура бульвара, дорожное покрытие, декоративные зеленые насаждения.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Часть горных дорог Грузии остаются закрытыми для автотранспорта из-за интенсивного снегопада, гололеда и плохой видимости. Это касается не только высокогорной Аджарии, но и других регионов, например Имерети, Рача и Сванети. Синоптики прогнозируют падение температуры воздуха в Грузии. До 17 января в cтране ожидается плохая погода.
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