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Социальным агентам в Грузии с февраля повысят зарплаты
Социальным агентам в Грузии с февраля повысят зарплаты
Заработная плата социального агента состоит из двух составляющих - фиксированного оклада и выработки, вырастут обе 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T21:31+0400
2022-01-16T21:31+0400
2022-01-16T23:05+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена с февраля, сообщает Минздрав.Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать десять лари вместо шести (чуть больше трех долларов вместо двух).Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих - фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов.Также с 40% до 60% будет увеличена заработная плата до 1000 сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Приоритетом Агентства социального обслуживания является бесперебойное оказание социальных услуг населению. С этой целью продолжается работа по повышению качества услуг Агентства социального обслуживания в части как организационных, так и структурных изменений, говорится в сообщении.У Минздрава Грузии свое видение, как улучшить положение соцагентов >>С 1 января 2022 года в Грузии повысили зарплаты государственным служащим, медикам, работникам детских садов и некоторым категориям учителей.Зарплаты чиновников выросли на 10%. Средняя номинальная зарплата в госсекторе до сих пор составляла чуть более 1 тысячи лари. При этом формируется она из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Социальным агентам в Грузии с февраля повысят зарплаты
21:31 16.01.2022 (обновлено: 23:05 16.01.2022)
Заработная плата социального агента состоит из двух составляющих - фиксированного оклада и выработки, вырастут обе
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена с февраля, сообщает Минздрав.
"В результате активных консультаций в Агентстве социального обслуживания в последние месяцы было принято решение о повышении фиксированной заработной платы социального агента до 60%. В частности, она станет 400 лари (130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов США), а для старшего старшего социального агента - 700 лари ( 228 долларов) вместо 550 (около 180 долларов)", - говорится в заявлении.
Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать десять лари вместо шести (чуть больше трех долларов вместо двух).
Как пояснили в ведомстве
, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих - фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов.
Также с 40% до 60% будет увеличена заработная плата до 1000 сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.
Приоритетом Агентства социального обслуживания является бесперебойное оказание социальных услуг населению. С этой целью продолжается работа по повышению качества услуг Агентства социального обслуживания в части как организационных, так и структурных изменений, говорится в сообщении.
С 1 января 2022 года в Грузии повысили зарплаты государственным служащим, медикам, работникам детских садов и некоторым категориям учителей.
Зарплаты чиновников выросли на 10%. Средняя номинальная зарплата в госсекторе до сих пор составляла чуть более 1 тысячи лари. При этом формируется она из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции.
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