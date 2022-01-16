https://sputnik-georgia.ru/20220116/sotsialnym-agentam-v-gruzii-s-fevralya-povysyat-zarplaty-263652679.html

Социальным агентам в Грузии с февраля повысят зарплаты

Социальным агентам в Грузии с февраля повысят зарплаты

Заработная плата социального агента состоит из двух составляющих - фиксированного оклада и выработки, вырастут обе 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T21:31+0400

2022-01-16T21:31+0400

2022-01-16T23:05+0400

новости

грузия

минздрав грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0d/262039494_0:191:3069:1917_1920x0_80_0_0_d9dbd2773931798fd02b7f4fb9ca71f2.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена с февраля, сообщает Минздрав.Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать десять лари вместо шести (чуть больше трех долларов вместо двух).Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих - фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов.Также с 40% до 60% будет увеличена заработная плата до 1000 сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Приоритетом Агентства социального обслуживания является бесперебойное оказание социальных услуг населению. С этой целью продолжается работа по повышению качества услуг Агентства социального обслуживания в части как организационных, так и структурных изменений, говорится в сообщении.У Минздрава Грузии свое видение, как улучшить положение соцагентов >>С 1 января 2022 года в Грузии повысили зарплаты государственным служащим, медикам, работникам детских садов и некоторым категориям учителей.Зарплаты чиновников выросли на 10%. Средняя номинальная зарплата в госсекторе до сих пор составляла чуть более 1 тысячи лари. При этом формируется она из двух компонентов – основная ставка и коэффициент, зависящий от класса чиновника и занимаемой им позиции.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, минздрав грузии