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В разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели
В разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели
Общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T23:23+0400
2022-01-16T23:23+0400
2022-01-16T23:43+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На высокогорном курорте Гудаури открылись новые апарт-отели, построенные в рамках проекта "Новый Гудаури", сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.Согласно градостроительному плану развития Гудаури, разработанному правительством вместе с канадской компанией ECOSIGN, курорт делится на три территории: первая – это центральный Гудаури, вторая – новый Гудаури, который будет главным пешеходным центром. Третьей зоной будет базовый ареал Коби-Гудаури, который улучшит доступ к месту, где катаются лыжники.Проект новых апарт-отелей объединяет 852 апартаментов. На него выделено в виде инвестиций 85 млн лари.По данным Минэкономики, общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари.Также на первых этажах зданий курортного поселка в обязательном порядке разместится туристическая инфраструктура, в том числе центры обслуживания лыжников, торговые учреждения, объекты питания, пространства для отдыха, конференц-залы и А также даст возможность жителям Степанцминда и туристам, которые въезжают с северной стороны, несмотря на климатические условия, с помощью канатной гондолы большой тяги легко добраться до пространства для лыжников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, туризм, гудаури
В разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели
23:23 16.01.2022 (обновлено: 23:43 16.01.2022)
Общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На высокогорном курорте Гудаури открылись новые апарт-отели, построенные в рамках проекта "Новый Гудаури", сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.
Согласно градостроительному плану развития Гудаури, разработанному правительством вместе с канадской компанией ECOSIGN, курорт делится на три территории: первая – это центральный Гудаури, вторая – новый Гудаури, который будет главным пешеходным центром. Третьей зоной будет базовый ареал Коби-Гудаури, который улучшит доступ к месту, где катаются лыжники.
"Несмотря на пандемию, компания завершила работы и создала 150 постоянных рабочих мест, где подавляющее большинство сотрудников — местные жители. Также примечательно, что создано 5 тысяч новых номеров, а к концу 2025 года, когда проект будет полностью завершен, это число удвоится и комплекс будет включать 10 тысяч номеров, которые примут как иностранных, так и местных туристов", - заявила министр экономики Натия Турнава на церемонии открытия объектов.
Проект новых апарт-отелей объединяет 852 апартаментов. На него выделено в виде инвестиций 85 млн лари.
По данным Минэкономики, общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари.
Также на первых этажах зданий курортного поселка в обязательном порядке разместится туристическая инфраструктура, в том числе центры обслуживания лыжников, торговые учреждения, объекты питания, пространства для отдыха, конференц-залы и А также даст возможность жителям Степанцминда и туристам, которые въезжают с северной стороны, несмотря на климатические условия, с помощью канатной гондолы большой тяги легко добраться до пространства для лыжников.
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