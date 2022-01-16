https://sputnik-georgia.ru/20220116/v-razgar-pandemii-v-gudauri-otkrylis-novye-apart-oteli-263653287.html

В разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели

В разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели

Общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T23:23+0400

2022-01-16T23:23+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На высокогорном курорте Гудаури открылись новые апарт-отели, построенные в рамках проекта "Новый Гудаури", сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.Согласно градостроительному плану развития Гудаури, разработанному правительством вместе с канадской компанией ECOSIGN, курорт делится на три территории: первая – это центральный Гудаури, вторая – новый Гудаури, который будет главным пешеходным центром. Третьей зоной будет базовый ареал Коби-Гудаури, который улучшит доступ к месту, где катаются лыжники.Проект новых апарт-отелей объединяет 852 апартаментов. На него выделено в виде инвестиций 85 млн лари.По данным Минэкономики, общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари.Также на первых этажах зданий курортного поселка в обязательном порядке разместится туристическая инфраструктура, в том числе центры обслуживания лыжников, торговые учреждения, объекты питания, пространства для отдыха, конференц-залы и А также даст возможность жителям Степанцминда и туристам, которые въезжают с северной стороны, несмотря на климатические условия, с помощью канатной гондолы большой тяги легко добраться до пространства для лыжников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, туризм, гудаури