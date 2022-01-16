Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220116/v-razgar-pandemii-v-gudauri-otkrylis-novye-apart-oteli-263653287.html
В разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели
В разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели
Общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T23:23+0400
2022-01-16T23:43+0400
экономика
новости
грузия
туризм
гудаури
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24170/19/241701993_0:343:3031:2047_1920x0_80_0_0_7b285f1159e4a6376459570402dbbf1e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На высокогорном курорте Гудаури открылись новые апарт-отели, построенные в рамках проекта "Новый Гудаури", сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.Согласно градостроительному плану развития Гудаури, разработанному правительством вместе с канадской компанией ECOSIGN, курорт делится на три территории: первая – это центральный Гудаури, вторая – новый Гудаури, который будет главным пешеходным центром. Третьей зоной будет базовый ареал Коби-Гудаури, который улучшит доступ к месту, где катаются лыжники.Проект новых апарт-отелей объединяет 852 апартаментов. На него выделено в виде инвестиций 85 млн лари.По данным Минэкономики, общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари.Также на первых этажах зданий курортного поселка в обязательном порядке разместится туристическая инфраструктура, в том числе центры обслуживания лыжников, торговые учреждения, объекты питания, пространства для отдыха, конференц-залы и А также даст возможность жителям Степанцминда и туристам, которые въезжают с северной стороны, несмотря на климатические условия, с помощью канатной гондолы большой тяги легко добраться до пространства для лыжников.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
гудаури
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24170/19/241701993_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c176f8051a66af6065f6b06f846084a4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
экономика, новости, грузия, туризм, гудаури

В разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели

23:23 16.01.2022 (обновлено: 23:43 16.01.2022)
© photo: courtesy of RedCoКурорт Новый Гудаури
Курорт Новый Гудаури - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© photo: courtesy of RedCo
Подписаться на
Общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На высокогорном курорте Гудаури открылись новые апарт-отели, построенные в рамках проекта "Новый Гудаури", сообщает пресс-служба министерства экономики и устойчивого развития.
Согласно градостроительному плану развития Гудаури, разработанному правительством вместе с канадской компанией ECOSIGN, курорт делится на три территории: первая – это центральный Гудаури, вторая – новый Гудаури, который будет главным пешеходным центром. Третьей зоной будет базовый ареал Коби-Гудаури, который улучшит доступ к месту, где катаются лыжники.
"Несмотря на пандемию, компания завершила работы и создала 150 постоянных рабочих мест, где подавляющее большинство сотрудников — местные жители. Также примечательно, что создано 5 тысяч новых номеров, а к концу 2025 года, когда проект будет полностью завершен, это число удвоится и комплекс будет включать 10 тысяч номеров, которые примут как иностранных, так и местных туристов", - заявила министр экономики Натия Турнава на церемонии открытия объектов.
Проект новых апарт-отелей объединяет 852 апартаментов. На него выделено в виде инвестиций 85 млн лари.
По данным Минэкономики, общий объем инвестиций в проект "Новый Гудаури" составляет 200 миллионов лари.
Также на первых этажах зданий курортного поселка в обязательном порядке разместится туристическая инфраструктура, в том числе центры обслуживания лыжников, торговые учреждения, объекты питания, пространства для отдыха, конференц-залы и А также даст возможность жителям Степанцминда и туристам, которые въезжают с северной стороны, несмотря на климатические условия, с помощью канатной гондолы большой тяги легко добраться до пространства для лыжников.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераВ разгар пандемии в Гудаури открылись новые апарт-отели
ВчераВ Агентстве охраны культурного наследия Грузии стало меньше сотрудников
ВчераИсторическое золото – грузинский саблист выиграл этап Кубка мира
ВчераСоциальным агентам в Грузии с февраля повысят зарплаты
ВчераГрузинский чемпион №1 Европы и Америки: "В Грузию вернусь с поясом чемпиона"
ВчераГрузинский сумоист одержал четвертую победу на турнире в Токио
ВчераМужчина выпрыгнул из окна в Тбилиси в знак протеста
ВчераВерхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
ВчераКварацхелия занимается по индивидуальной программе на сборах "Рубина"
ВчераЗадушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа
ВчераЗемлетрясение произошло близи Святой горы
ВчераГрузинский Технический Университет празднует 100-летний юбилей
ВчераСитуация на дорогах Грузии: на каких участках продолжают действовать ограничения
ВчераСъемки кино в Тбилиси, или Смотреть на часы - себя не уважать
ВчераСильный снегопад в горах Грузии: как расчищают дороги от снега - видео
ВчераГрузинский боец потерпел первое поражение на турнире UFC
ВчераЧто произошло? Леонардо Ди Каприо обвинили во лжи и лицемерии - ФОТО
ВчераВерхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией закрыто для большегрузов
ВчераМедведь Яша помогает своему бывшему дрессировщику передвигаться по Москве - видео
ВчераКовид-статистика в Грузии: главное о коронавирусе за сутки