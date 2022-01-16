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Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T19:06+0400
2022-01-16T19:06+0400
2022-01-16T19:21+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) движение открыто для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке по тоннелям, говорится в заявлении.С 12 января движение на участке Гудаури-Коби было закрыто для большегрузов.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, погода
Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно
19:06 16.01.2022 (обновлено: 19:21 16.01.2022)
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) движение открыто для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.
Движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке по тоннелям, говорится в заявлении
.
С 12 января движение на участке Гудаури-Коби было закрыто для большегрузов.