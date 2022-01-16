https://sputnik-georgia.ru/20220116/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-svobodno-263651084.html

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно

Верхний Ларс сегодня: движение к границе с Россией свободно

Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T19:06+0400

2022-01-16T19:06+0400

2022-01-16T19:21+0400

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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. На участке Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс (дорога в направлении границы с Россией) движение открыто для всех видов транспорта, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби осуществляется в безостановочном режиме через лавинозащитные тоннели под контролем патрульной полиции.Движение автомобилей с прицепами, полуприцепами и автобусов вместимостью более 30 мест осуществляется в одностороннем порядке по тоннелям, говорится в заявлении.С 12 января движение на участке Гудаури-Коби было закрыто для большегрузов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, департамент автомобильных дорог, военно-грузинская дорога, погода