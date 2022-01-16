https://sputnik-georgia.ru/20220116/zadushil-i-otkryl-gaz---na-vostoke-gruzii-v-ubiystve-zhenschiny-obvinyayut-muzha-263649951.html

Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа

Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа

Подозреваемый в убийстве задушил жертву, а затем открыл в доме газ, чтобы замести следы 16.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-16T18:01+0400

2022-01-16T18:01+0400

2022-01-16T18:01+0400

происшествия

новости

грузия

мвд грузии

кахети

лагодехи

преступность в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/18/262337588_0:42:3071:1769_1920x0_80_0_0_1fbba86c47e1f623982d31a5487496b8.jpg

ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Полиция Лагодехи (Кахети) на востоке Грузии задержала мужа по подозрению в убийстве супруги, информацию Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе в МВД Грузии.По данным ведомства, начато расследование по статье "умышленное убийство члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13-17 лет.По версии СМИ, подозреваемый в убийстве задушил жертву, а затем открыл в доме газ, чтобы замести следы.Сообщается, что супруги были разведены и женщина жила в Лагодехи на съемной квартире вместе с детьми. На момент трагедии она находилась в доме одна.Известно, что погибшая работала в мэрии муниципалитета Лагодехи.Ранее СМИ сообщали о смерти жительницы Лагодехи от утечки газа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20220116/polozhenie-v-gruzinskikh-tyurmakh-poslednie-dannye-263637605.html

кахети

лагодехи

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, мвд грузии, кахети, лагодехи, преступность в грузии