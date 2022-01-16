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Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа
Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа
Подозреваемый в убийстве задушил жертву, а затем открыл в доме газ, чтобы замести следы 16.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-16T18:01+0400
2022-01-16T18:01+0400
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ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Полиция Лагодехи (Кахети) на востоке Грузии задержала мужа по подозрению в убийстве супруги, информацию Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе в МВД Грузии.По данным ведомства, начато расследование по статье "умышленное убийство члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13-17 лет.По версии СМИ, подозреваемый в убийстве задушил жертву, а затем открыл в доме газ, чтобы замести следы.Сообщается, что супруги были разведены и женщина жила в Лагодехи на съемной квартире вместе с детьми. На момент трагедии она находилась в доме одна.Известно, что погибшая работала в мэрии муниципалитета Лагодехи.Ранее СМИ сообщали о смерти жительницы Лагодехи от утечки газа.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20220116/polozhenie-v-gruzinskikh-tyurmakh-poslednie-dannye-263637605.html
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, кахети, лагодехи, преступность в грузии

Задушил и открыл газ - на востоке Грузии в убийстве женщины обвиняют мужа

18:01 16.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 16.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Подозреваемый в убийстве задушил жертву, а затем открыл в доме газ, чтобы замести следы
ТБИЛИСИ, 16 янв — Sputnik. Полиция Лагодехи (Кахети) на востоке Грузии задержала мужа по подозрению в убийстве супруги, информацию Sputnik Грузия сообщили в пресс-службе в МВД Грузии.
По данным ведомства, начато расследование по статье "умышленное убийство члена семьи". Преступление наказывается лишением свободы на срок от 13-17 лет.
По версии СМИ, подозреваемый в убийстве задушил жертву, а затем открыл в доме газ, чтобы замести следы.
Сообщается, что супруги были разведены и женщина жила в Лагодехи на съемной квартире вместе с детьми. На момент трагедии она находилась в доме одна.
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Известно, что погибшая работала в мэрии муниципалитета Лагодехи.
Ранее СМИ сообщали о смерти жительницы Лагодехи от утечки газа.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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