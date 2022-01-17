https://sputnik-georgia.ru/20220117/chislo-vyyavlennykh-v-gruzii-za-sutki-sluchaev-koronavirusa-sostavilo-3-656-263659072.html

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 656

Число выявленных в Грузии за сутки случаев коронавируса составило 3 656

За последние 24 часа от коронавируса скончались 32 человека, выздоровели за сутки 3 066 человек 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T10:54+0400

2022-01-17T10:54+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 3 656. Скончались 32 человека.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 999 343 случая заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 3 066 человек, а с начала пандемии – 931 507. Скончались 14 481.За сутки сделано 29 711 тестов, из которых 16 196 на антиген и 13 515 ПЦР-тестов.Доля инфицированных в общем числе протестированных: за сутки – 12,31%, за последние 14 дней – 9,64%, за последние семь дней – 7,69%.Всего в Грузии сделано 2 612 313 доз вакцины от коронавируса, за сутки – 2 290 прививки.В карантине в настоящее время находится 54 человека, в стационарах – 4 500, в ковид-гостиницах – 2 092.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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пятая волна, общество, новости, грузия, здравоохранение в грузии, коронавирус covid-19