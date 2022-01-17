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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 января

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 января

Самым опасным в плане ковид-заражения городом в Грузии по-прежнему остается Тбилиси, за ним следуют регионы Аджария и Имерети 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T13:15+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Грузинские медики из 3 656 новых случаев коронавируса, выявленных за сутки в стране, в Тбилиси зафиксировали 2 530 фактов заражения, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 29 711 тестов на коронавирус, 16 196 – на антиген, 13 515 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 999 343 случая инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 3 066 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 931 507 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 32 пациента, а с начала пандемии – 14 481.На данный момент в Грузии 53 329 активных случаев, из них 4 500 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 001 пациента тяжелое, из них 289 подключены к аппарату искусственного дыхания, 2 092 пациента находятся в ковид-гостиницах, 46 737 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 54 человека.Показатель положительности по данным на 16 января составляет 12,31 %, за две недели – 9,64%, за семь дней – 9,7 %.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года. Первый случай инфицирования новым штаммом "омикрон" был выявлен 20 декабря 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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