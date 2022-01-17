https://sputnik-georgia.ru/20220117/dietolog-nazvala-snizhayuschie-sakhar-produkty-263596953.html

Диетолог назвала снижающие сахар продукты

Диетолог назвала снижающие сахар продукты

Какие продукты считаются лучшими помощниками диабетика, рассказывают специалисты

2022-01-17T05:05+0400

2022-01-17T05:05+0400

2022-01-17T05:05+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Переизбыток сахара в крови может вызвать сахарный диабет, рак, способствовать ожирению и создать много проблем здоровью человека. Снизить уровень сахара в крови можно с помощью медикаментов, а определенные продукты могут положительно повлиять в этом процессе.Специалисты советуют есть рыбу, богатую ценным белком, помогающим организму в восстановлении. Оказалось, что содержащие в этих продуктах омега-3 кислоты стимулируют выработку гормона адипонектина, повышающего чувствительность клеток к инсулину. Следовательно, они мешают предиабетному состоянию развиться в полноценный диабет. Для снижения уровня сахара лучше выбрать тунца, семгу, палтуса и макрель.Еще один продукт, благоприятно влияющий на уровень сахара в крови – это авокадо. Как известно, это жирный продукт, но у него низкий гликемический индекс. Жиры авокадо могут повысить чувствительность организма к инсулину. Лук также является важным овощем. Вещество аллицин помогает справиться с переизбытком сахара.Также полезны вишня, зеленая листовая зелень, шпинат и листовая капуста. Витамин А и магний считаются лучшими помощниками диабетика, так как действуя в содружестве помогают быстро снизить уровень глюкозы в крови. Благоприятно действует и миндаль. Особенно рекомендуют людям при склонности к диабету блюда из цельного овса, киноа, перловую кашу и яйца.По мнению эндокринолога Тамары Зерекидзе, продуктов прямо понижающих сахар в крови не существует. По ее словам, все продукты действуют на гликемию по-разному. Некоторые больше, некоторые меньше."Если у человека нет проблемы и у него нет сахарного диабета, тогда он в меру может принимать любой продукт. В противном же случае, нужно воздержаться от тех продуктов, которые содержат в большом количестве глюкозу", – заявила Зерекидзе.По ее словам, к продуктам, которые благоприятно действуют на пациентов с сахарным диабетом, относятся огурцы, маложирное мясо, молочные продукты. Они сравнительно положительно влияют на организм и не вызывают сильных скачков сахара в крови. Что касается свеклы, морковки, фруктов, особенно хурмы, дыни, банана, сладостей и мучного – все это очень повышает глюкозу в крови. Так что пациентам с подобными проблемами лучше отказаться от такой еды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, новости, в мире, диета