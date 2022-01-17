https://sputnik-georgia.ru/20220117/dobratsya-do-metro-avlabari-v-tbilisi-stanet-slozhnee--263678949.html

Добраться до метро "Авлабари" в Тбилиси станет сложнее

Добраться до метро "Авлабари" в Тбилиси станет сложнее

Транспорт, который движется в сторону станции метро "300 арагвинце", сможет использовать улицы Цурцумия и Телави 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T18:08+0400

2022-01-17T18:08+0400

2022-01-17T18:08+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

метро

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23892/51/238925181_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_b4b96d61445fd0a9177bf1f51d5cd070.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Движение автотранспорта у территории станции метро "Авлабари" будет ограничено на четыре месяца из-за ремонтных работ на одном из главных проспектов в Тбилиси – проспекте Кетеван Цамебули, говорится в сообщении на сайте мэрии.По информации мэрии, транспорт, который движется в сторону станции метро "300 арагвинцев", сможет использовать улицы Цурцумия и Телави.А машины, движущиеся от метро "300 арагвинцев" к метро "Авлабари", могут ездить через улицы Телави и Цурцумия, а также через улицы Бочорма и Ялбуз, левую набережную Куры и затем подъем Бараташвили.Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта - автобусов и микроавтобусов.Полный ремонт проспекта Кетеван Цамебули, который соединяет спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города, начинается с сегодняшнего дня. В рамках проекта полностью планируется отремонтировать участок дороги от станции метро "Авлабари" до улицы Леха Качинского – всего 1,7 километра.В рамках ремонтных работ за восемь месяцев полностью заменят дорожное покрытие на проспекте, установят новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтируют тротуары.На время ремонта проспект, через который автомобили попадают из центра города в сторону международного аэропорта и район Самгори, будет перекрываться частично в одностороннем направлении.Ремонтные работы обойдутся бюджету Тбилиси в 6 миллионов лари (около 2 млн долларов), отмечают в мэрии. Осуществлять их будет компания DIN GROUP, которая выиграла тендер летом 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, метро