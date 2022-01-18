https://sputnik-georgia.ru/20220118/dobratsya-do-metro-avlabari-v-tbilisi-stanet-slozhnee--263678949.html
Добраться до метро "Авлабари" в Тбилиси станет сложнее
Добраться до метро "Авлабари" в Тбилиси станет сложнее
Транспорт, который движется в сторону станции метро "300 арагвинце", сможет использовать улицы Цурцумия и Телави 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T01:30+0400
2022-01-18T01:30+0400
2022-01-18T01:54+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Движение автотранспорта у территории станции метро "Авлабари" будет ограничено на четыре месяца из-за ремонтных работ на одном из главных проспектов в Тбилиси – проспекте Кетеван Цамебули, говорится в сообщении на сайте мэрии.По информации мэрии, транспорт, который движется в сторону станции метро "300 арагвинцев", сможет использовать улицы Цурцумия и Телави.А машины, движущиеся от метро "300 арагвинцев" к метро "Авлабари", могут ездить через улицы Телави и Цурцумия, а также через улицы Бочорма и Ялбуз, левую набережную Куры и затем подъем Бараташвили.Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта - автобусов и микроавтобусов.Полный ремонт проспекта Кетеван Цамебули, который соединяет спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города, начинается с сегодняшнего дня. В рамках проекта полностью планируется отремонтировать участок дороги от станции метро "Авлабари" до улицы Леха Качинского – всего 1,7 километра.В рамках ремонтных работ за восемь месяцев полностью заменят дорожное покрытие на проспекте, установят новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтируют тротуары.На время ремонта проспект, через который автомобили попадают из центра города в сторону международного аэропорта и район Самгори, будет перекрываться частично в одностороннем направлении.Ремонтные работы обойдутся бюджету Тбилиси в 6 миллионов лари (около 2 млн долларов), отмечают в мэрии. Осуществлять их будет компания DIN GROUP, которая выиграла тендер летом 2021 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси, метро
Добраться до метро "Авлабари" в Тбилиси станет сложнее
01:30 18.01.2022 (обновлено: 01:54 18.01.2022)
Транспорт, который движется в сторону станции метро "300 арагвинце", сможет использовать улицы Цурцумия и Телави
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Движение автотранспорта у территории станции метро "Авлабари" будет ограничено на четыре месяца из-за ремонтных работ на одном из главных проспектов в Тбилиси – проспекте Кетеван Цамебули, говорится в сообщении на сайте мэрии.
Ремонтные работы на проспекте Кетеван Цамебули запланированы в несколько этапов. На первом - работы будут вестись на отрезке проспекта от метро "Авлабари" до улицы Телави. Именно на данном участке движение автотранспорта будет ограничено с 20 января в течение четырех месяцев.
По информации мэрии, транспорт, который движется в сторону станции метро "300 арагвинцев", сможет использовать улицы Цурцумия и Телави.
А машины, движущиеся от метро "300 арагвинцев" к метро "Авлабари", могут ездить через улицы Телави и Цурцумия, а также через улицы Бочорма и Ялбуз, левую набережную Куры и затем подъем Бараташвили.
Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта - автобусов и микроавтобусов.
Полный ремонт проспекта Кетеван Цамебули, который соединяет спальные районы Самгори, Варкетили и Исани с центром города, начинается с сегодняшнего дня. В рамках проекта полностью планируется отремонтировать участок дороги от станции метро "Авлабари" до улицы Леха Качинского – всего 1,7 километра.
В рамках ремонтных работ за восемь месяцев полностью заменят дорожное покрытие на проспекте, установят новые системы освещения и системы сливов, а также отремонтируют тротуары.
На время ремонта проспект, через который автомобили попадают из центра города в сторону международного аэропорта и район Самгори, будет перекрываться частично в одностороннем направлении.
Ремонтные работы обойдутся бюджету Тбилиси в 6 миллионов лари (около 2 млн долларов), отмечают
в мэрии. Осуществлять их будет компания DIN GROUP, которая выиграла тендер летом 2021 года.
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