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Фармацевтический рынок Грузии с 17 января открыт для лекарств из Турции
Фармацевтический рынок Грузии с 17 января открыт для лекарств из Турции
Премьер в конце осени 2021 года признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T11:44+0400
2022-01-17T11:44+0400
2022-01-17T11:44+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Высококачественные лекарства, соответствующие GMP стандарту (Надлежащая производственная практика), c 17 января будут импортировать в Грузию из Турции, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.По словам премьера, если, к слову, в Грузии лекарство стоит десять лари (около трех долларов), то в Турции его можно приобрести за два-три лари. "Это значительно и быстро снизит цены на лекарства в Грузии", – сказал Гарибашвили.Правительство Грузии также работает над законопроектом, который должен улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны как в плане регуляции цен, так и качества медикаментов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, турция, ираклий гарибашвили, здравоохранение в грузии
Фармацевтический рынок Грузии с 17 января открыт для лекарств из Турции
Премьер в конце осени 2021 года признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Высококачественные лекарства, соответствующие GMP стандарту (Надлежащая производственная практика), c 17 января будут импортировать в Грузию из Турции, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
В ноябре 2021 года премьер признал, что фармацевтический рынок страны нуждается в законодательных изменениях, в том числе в регулировании цен на лекарства.
"Как и было обещано, сегодня мы подписали постановление правительства. Соответственно, турецкий рынок уже открыт, и из Турции будут импортироваться высококачественные лекарства, соответствующие стандартам GMP. Как вы знаете, я открыто говорил об этом. Между ценами ощутимая разница", – сказал Гарибашвили в начале заседания правительства.
По словам премьера, если, к слову, в Грузии лекарство стоит десять лари (около трех долларов), то в Турции его можно приобрести за два-три лари. "Это значительно и быстро снизит цены на лекарства в Грузии", – сказал Гарибашвили.
Правительство Грузии также работает над законопроектом, который должен улучшить ситуацию на фармацевтическом рынке страны как в плане регуляции цен, так и качества медикаментов.
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