https://sputnik-georgia.ru/20220117/gde-mozhno-nyryat-v-prorub-na-kreschenie-2022-mesta-i-pravila-kupaniy-263672157.html

Где можно нырять в прорубь на Крещение 2022: места и правила купаний

Где можно нырять в прорубь на Крещение 2022: места и правила купаний

Православные отмечают Крещение Господне 19 января – это один из главных праздников, установленный в память о крещении Спасителя в реке Иордан

2022-01-17T16:10+0400

2022-01-17T16:10+0400

2022-01-17T16:10+0400

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Во всех церквях на Крещение Господне проводят праздничные службы и освящают воду, а верующие ныряют в специально подготовленную прорубь.Где можно нырять в прорубь на Крещение Господне в 2022-м, а также о местах и правилах купаний читайте в Sputnik Грузия.Почему ныряют в прорубь на Крещение?Одна из основных традиций на Крещение - купание в освященной воде в проруби.В церквях после водоосвящения некоторые священнослужители крестным ходом - он называется ходом на Иордан, идут на водоемы и освящают воду. На Крещение любой водоем, в том числе и прорубь, сделанную для водоосвящения и купания, называют Иорданью.Искупаться на Крещение в водоеме решается достаточно много людей – они верят, что если нырнуть в прорубь с освященной водой, то можно очиститься от грехов и стать духовно сильнее. Хотя нырять в прорубь можно только после предварительной подготовки.Священнослужители советуют сходить в храм и помолиться, перед тем как окунуться в прорубь, и только тем, кто верит в целебные свойства воды. При этом напоминают, что окунаться в прорубь сытым и пьяным нельзя, так как чревоугодие и пьянство считаются грехом и Господь все равно не пошлет свое благословение.По церковным правилам, женщинам нырять в прорубь следует в закрытой рубашке и желательно новой.Правила купанийДля купаний на Крещение нужно выбирать только официальные места, где прорубь правильно вырублена, есть лестница и перила, а также оборудованы теплые раздевалки и дежурят медики и спасатели.Перед тем как нырять в прорубь, необходимо мышцы хорошо разогреть - поможет в этом легкая разминка и небольшая пробежка. После этого нужно сразу нырнуть - купание в среднем должно длиться 15-20 секунд.Выходить из проруби нужно аккуратно, не спеша, а после купания сразу же зайти в теплое помещение, растереть себя полотенцем, чтобы "разогнать кровь" и быстро надеть сухую одежду. Затем выпить горячий чай, предусмотрительно взятый с собой в термосе, чтобы избежать возможного переохлаждения и укрепить иммунитет.Помните, что нырять в прорубь на Крещение противопоказано людям при следующих острых и хронических заболеваниях: кожно-венерических, сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, эндокринной системы, органов зрения и дыхания, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта.Места, где можно нырять в прорубьВ преддверии праздника Крещение в больших городах России для массового купания верующих на реках вырубаются и оборудуются проруби.В частности, в разных округах Москвы на Крещение откроют около 60 оборудованных площадок, где будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.Места для крещенских купаний оборудуют безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Также на территории разместят пункты питания и парковки. Безопасность мероприятий будут обеспечивать спасатели, полицейские и медики.В Северном административном округе Москвы купания на Крещение разрешены на следующих площадках:На северо-востоке Москвы нырнуть в прорубь можно в Дворцовом пруду, по адресу улица 1-я Останкинская, д. 7, строение 1.На востоке столицы искупаться можно будет по пяти адресам:На юге Москвы желающих нырнуть в прорубь на Крещение примут три площадки:Для жителей юго-запада столицы оборудуют пять мест:В Западном административном округе крещенские купания пройдут по следующим адресам:На северо-западе Москвы разместятся девять площадок:В Зеленоградском административном округе проруби для купаний оборудуют в зонах отдыха Черного озера и озера Школьного.В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы желающие нырнуть в прорубь смогут посетить 20 специально подготовленных мест:Материал подготовлен на основе открытых источников

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2022

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общество, религия , справки , крещение, церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников