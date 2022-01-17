Где можно нырять в прорубь на Крещение 2022: места и правила купаний
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкКрещение в Троицком Герасимо-Болдинском мужском монастыре
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
Православные отмечают Крещение Господне 19 января – это один из главных праздников, установленный в память о крещении Спасителя в реке Иордан
Во всех церквях на Крещение Господне проводят праздничные службы и освящают воду, а верующие ныряют в специально подготовленную прорубь.
Где можно нырять в прорубь на Крещение Господне в 2022-м, а также о местах и правилах купаний читайте в Sputnik Грузия.
Почему ныряют в прорубь на Крещение?
Одна из основных традиций на Крещение - купание в освященной воде в проруби.
В церквях после водоосвящения некоторые священнослужители крестным ходом - он называется ходом на Иордан, идут на водоемы и освящают воду. На Крещение любой водоем, в том числе и прорубь, сделанную для водоосвящения и купания, называют Иорданью.
© photo: Sputnik / Anton Denisov / Перейти в фотобанкВерующие во время крещенских купаний в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье
Верующие во время крещенских купаний в реке Истре возле Свято-Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря в Подмосковье
© photo: Sputnik / Anton Denisov/
Искупаться на Крещение в водоеме решается достаточно много людей – они верят, что если нырнуть в прорубь с освященной водой, то можно очиститься от грехов и стать духовно сильнее. Хотя нырять в прорубь можно только после предварительной подготовки.
Священнослужители советуют сходить в храм и помолиться, перед тем как окунуться в прорубь, и только тем, кто верит в целебные свойства воды. При этом напоминают, что окунаться в прорубь сытым и пьяным нельзя, так как чревоугодие и пьянство считаются грехом и Господь все равно не пошлет свое благословение.
По церковным правилам, женщинам нырять в прорубь следует в закрытой рубашке и желательно новой.
Правила купаний
Для купаний на Крещение нужно выбирать только официальные места, где прорубь правильно вырублена, есть лестница и перила, а также оборудованы теплые раздевалки и дежурят медики и спасатели.
Перед тем как нырять в прорубь, необходимо мышцы хорошо разогреть - поможет в этом легкая разминка и небольшая пробежка. После этого нужно сразу нырнуть - купание в среднем должно длиться 15-20 секунд.
Специалисты не советуют нырять с головой тем, кто не подготовлен, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода. Если окунуться в прорубь по шею, не намочив голову, то можно избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга.
Выходить из проруби нужно аккуратно, не спеша, а после купания сразу же зайти в теплое помещение, растереть себя полотенцем, чтобы "разогнать кровь" и быстро надеть сухую одежду. Затем выпить горячий чай, предусмотрительно взятый с собой в термосе, чтобы избежать возможного переохлаждения и укрепить иммунитет.
Помните, что нырять в прорубь на Крещение противопоказано людям при следующих острых и хронических заболеваниях: кожно-венерических, сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной системы, эндокринной системы, органов зрения и дыхания, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта.
Места, где можно нырять в прорубь
В преддверии праздника Крещение в больших городах России для массового купания верующих на реках вырубаются и оборудуются проруби.
В частности, в разных округах Москвы на Крещение откроют около 60 оборудованных площадок, где будут соблюдены все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.
Празднование Крещения в городах России
© photo: Sputnik / Alexey Malgavko/
Места для крещенских купаний оборудуют безопасными подходами и спусками к воде, обогреваемыми раздевалками и туалетами. Также на территории разместят пункты питания и парковки. Безопасность мероприятий будут обеспечивать спасатели, полицейские и медики.
В Северном административном округе Москвы купания на Крещение разрешены на следующих площадках:
Большой Садовый пруд, ул. Большая Академическая, вл. 38 А;
Акватория Химкинского водохранилища на противоположном берегу от ПСС МЧС "Левобережная" (Прибрежный проезд, д. 1-7);
Большой Головинский пруд, 1-й Лихачевский пер., д. 6-8;
Акватория Химкинского водохранилища у ПСС МЧС "Центральная" (Ленинградское шоссе, д. 25-45).
На северо-востоке Москвы нырнуть в прорубь можно в Дворцовом пруду, по адресу улица 1-я Останкинская, д. 7, строение 1.
На востоке столицы искупаться можно будет по пяти адресам:
На юге Москвы желающих нырнуть в прорубь на Крещение примут три площадки:
Для жителей юго-запада столицы оборудуют пять мест:
В Западном административном округе крещенские купания пройдут по следующим адресам:
На северо-западе Москвы разместятся девять площадок:
В Зеленоградском административном округе проруби для купаний оборудуют в зонах отдыха Черного озера и озера Школьного.
В Троицком и Новомосковском административных округах Москвы желающие нырнуть в прорубь смогут посетить 20 специально подготовленных мест:
Материал подготовлен на основе открытых источников