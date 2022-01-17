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Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков
Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков
Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T13:31+0400
2022-01-17T13:38+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере – изъято до трех килограммов героина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным ведомства все они были ранее судимы.Двое из них были задержаны сотрудниками департамента полиции Квемо Картли (Восточная Грузия). При личном обыске и во время обыска временного жилья у 48-летнего мужчины изъяли до трех килограммов наркотического вещества, содержащего героин. Еще до 100 граммов героина изъяли у 36-летнего мужчины во время личного обыска.Что касается третьего – 55-телнего мужчины, то его задержали сотрудники департамента полиции Аджарии. В результате обыска в качестве вещественного доказательства изъяты наркотики, содержащие героин, бупренорфин и метадон, а также деньги.Следствие ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, аджария, мвд грузии, наркотики, восточная грузия

Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков

13:31 17.01.2022 (обновлено: 13:38 17.01.2022)
© photo: Sputnik / Oleg Zoloto / Перейти в фотобанкГероин
Героин - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo: Sputnik / Oleg Zoloto
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Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере – изъято до трех килограммов героина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
По данным ведомства все они были ранее судимы.
Двое из них были задержаны сотрудниками департамента полиции Квемо Картли (Восточная Грузия). При личном обыске и во время обыска временного жилья у 48-летнего мужчины изъяли до трех килограммов наркотического вещества, содержащего героин. Еще до 100 граммов героина изъяли у 36-летнего мужчины во время личного обыска.
Что касается третьего – 55-телнего мужчины, то его задержали сотрудники департамента полиции Аджарии. В результате обыска в качестве вещественного доказательства изъяты наркотики, содержащие героин, бупренорфин и метадон, а также деньги.
Следствие ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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