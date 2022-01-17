https://sputnik-georgia.ru/20220117/geroin-buprenorfin-metadon--v-gruzii-izyali-do-3-kg-narkotikov-263666898.html

Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков

Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков

Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T13:31+0400

2022-01-17T13:31+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере – изъято до трех килограммов героина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным ведомства все они были ранее судимы.Двое из них были задержаны сотрудниками департамента полиции Квемо Картли (Восточная Грузия). При личном обыске и во время обыска временного жилья у 48-летнего мужчины изъяли до трех килограммов наркотического вещества, содержащего героин. Еще до 100 граммов героина изъяли у 36-летнего мужчины во время личного обыска.Что касается третьего – 55-телнего мужчины, то его задержали сотрудники департамента полиции Аджарии. В результате обыска в качестве вещественного доказательства изъяты наркотики, содержащие героин, бупренорфин и метадон, а также деньги.Следствие ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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