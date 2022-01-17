https://sputnik-georgia.ru/20220117/geroin-buprenorfin-metadon--v-gruzii-izyali-do-3-kg-narkotikov-263666898.html
Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков
Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков
Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T13:31+0400
2022-01-17T13:31+0400
2022-01-17T13:38+0400
происшествия
новости
грузия
аджария
мвд грузии
наркотики
восточная грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23904/14/239041439_0:164:3059:1884_1920x0_80_0_0_dee8bad456e7fb454d626f9a4325111c.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере – изъято до трех килограммов героина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.По данным ведомства все они были ранее судимы.Двое из них были задержаны сотрудниками департамента полиции Квемо Картли (Восточная Грузия). При личном обыске и во время обыска временного жилья у 48-летнего мужчины изъяли до трех килограммов наркотического вещества, содержащего героин. Еще до 100 граммов героина изъяли у 36-летнего мужчины во время личного обыска.Что касается третьего – 55-телнего мужчины, то его задержали сотрудники департамента полиции Аджарии. В результате обыска в качестве вещественного доказательства изъяты наркотики, содержащие героин, бупренорфин и метадон, а также деньги.Следствие ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
аджария
восточная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23904/14/239041439_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_f43cfd9026e97711f23d00d5466671d3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, аджария, мвд грузии, наркотики, восточная грузия
Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков
13:31 17.01.2022 (обновлено: 13:38 17.01.2022)
Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik.
Сотрудники полиции задержали трех человек по обвинению в незаконном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере – изъято до трех килограммов героина, говорится в сообщении на сайте
МВД Грузии.
По данным ведомства все они были ранее судимы.
Двое из них были задержаны сотрудниками департамента полиции Квемо Картли (Восточная Грузия). При личном обыске и во время обыска временного жилья у 48-летнего мужчины изъяли до трех килограммов наркотического вещества, содержащего героин. Еще до 100 граммов героина изъяли у 36-летнего мужчины во время личного обыска.
Что касается третьего – 55-телнего мужчины, то его задержали сотрудники департамента полиции Аджарии. В результате обыска в качестве вещественного доказательства изъяты наркотики, содержащие героин, бупренорфин и метадон, а также деньги.
Следствие ведется по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном размере. Задержанным грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо бессрочное заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.