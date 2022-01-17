https://sputnik-georgia.ru/20220117/goroskop-na-segodnya-18-yanvarya-2022-po-znakam-zodiaka-263655467.html

Гороскоп на сегодня 18 января 2022 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 18 января 2022 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на вторник, 18 января, рассказывает, кому из знаков зодиака звезды помогут сделать карьеру, заработать, купить желанную вещь, а кому... 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T09:52+0400

2022-01-17T09:52+0400

2022-01-17T09:52+0400

гороскоп

астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/17/252396948_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_1d795d6475726c053e5782c002c2782a.jpg

Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 18 января, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.ОвенОвнам 18 января не следует участвовать в рискованных финансовых операциях, чтобы не потерять свои деньги. Отношения представителей знака зодиака с партнером на фоне бытовых проблем могут обостриться, но гороскоп Овнам рекомендует быть терпимее и спокойно обсудить все волнующие вопросы. Свободных сегодня ожидает судьбоносная встреча – знак зодиака наладит свою личную жизнь.ТелецОт Тельцов 18 января любое дело потребует гораздо больше усилий и времени, чем предполагалось. Упорство знака зодиака в достижении цели может сослужить сегодня плохую службу, а свойственный Тельцам оптимизм поможет им выйти из запутанных ситуаций с честью. По гороскопу ссора с любимым человеком их расстроит, поэтому лучше сдержать эмоции и спокойно все обсудить.БлизнецыБлизнецам 18 января нужно завершить все незаконченные дела, чтобы избежать неприятностей. Женатым представителям знака зодиака сегодня нужно оказать помощь своему партнеру, а также родственнику, который может оказаться в больнице. По гороскопу Близнецам следует быть аккуратными с физическими упражнениями, чтобы у них не возникли проблемы с позвоночником.РакРакам 18 января следует приложить все усилия, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Возможны некоторые перемены и в материальной жизни. Эмоциональное состояние представителей знака зодиака сегодня нестабильно – им нужно избегать конфликтных ситуаций. По гороскопу в жизни Раков появится интересный человек, с которым они смогут вступить в брак.ЛевЛьвов 18 января ждет сложный день. Больших усилий и энергии потребуют даже самые простые дела. Жизненный потенциал знака зодиака усиливается. Благоприятны сегодня творческие искания, общение с друзьями и любовные свидания. Чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой, Львам нужно воздержаться сегодня от физической активности и спиртных напитков.ДеваДев 18 января ожидает не самый удачный день. Нерешенные проблемы в делах и личной жизни. Переговоры представителей знака зодиака с партнерами пройдут сложно и ощутимых результатов не принесут. У семейных могут возникнуть финансовые проблемы. Для сохранения здоровья и формы, гороскоп советует начать курс упражнений, направленных на коррекцию фигуры.ВесыГороскоп Весам рекомендует 18 января снизить интенсивность нагрузок и посвятить отдыху больше времени. Сложности сегодня ждут знак зодиака на личном фронте – вероятна вспышка ревности или ссора между супругами. Нежелание Весов сделать окончательный выбор может усугубить ситуацию. Самочувствие знака зодиака к вечеру может ухудшиться.СкорпионСкорпионы 18 января смогут осуществить любые замыслы, требующие решительности. Благоприятно сегодня для финансовых сделок. Возможно получение прибыли. Отдых в компании друзей и совместные поездки способны украсить жизнь новыми впечатлениями. Знак зодиака будет виновен в обострении отношений в семье, поэтому гороскоп советует сдерживать эмоции и не доводить до разрыва.СтрелецСтрельцам 18 января противопоказаны поспешность и суетливость. Им не следует сегодня решать финансовые вопросы, брать ссуды и кредиты. Благоприятно сегодня для активного отдыха в компании приятных людей, путешествий и прогулок на свежем воздухе. Гороскоп знаку зодиака советует соблюдать режим – вовремя есть и высыпаться, чтобы не навредить здоровью.КозерогУ Козерогов 18 января появится возможность вложить выгодно свой капитал. Гороскоп знаку зодиака советует ежедневно вносить в отношения с партнером что-то новое, чтобы рутина не снижала накал любви. Козерогу, обладающему отменным здоровьем, не стоит испытывать свой организм на прочность и постоянно нужно выделять время для полноценного отдыха.ВодолейВодолеям 18 января спонтанные решения помогут достичь успеха. Трудиться знак зодиака будут не покладая рук, зато жаловаться на недостаток финансов не придется. Прекрасное время для общения, но контактов с вечно недовольными людьми лучше избегать. Гороскоп Водолеям рекомендует присмотреться к своему окружению – возможно дружеские отношения перерастут в нечто большее.РыбыРыбам 18 января придется самостоятельно решать сложные проблемы. Возможны знакомства с важными людьми, которые помогут знаку зодиака продвинуться по карьерной лестнице. Рыбам следует обратить внимание на свое здоровье. Им нужно больше двигаться, а часовая пешая прогулка благотворно отразится на их самочувствии. Одиноких ждет романтическое свидание.Материал подготовлен на основе открытых источников

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гороскоп, астрологический прогноз: гороскоп для знаков зодиака