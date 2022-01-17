Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220117/kakim-stalo-glavnoe-sobytie-2021-goda-opros--263674774.html
Каким стало главное событие 2021 года? Опрос
Каким стало главное событие 2021 года? Опрос
Наиболее важные события аудитория Sputnik выбирала из самых громких политических, экономических и социальных новостей ушедшего года 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T17:01+0400
2022-01-17T17:01+0400
общество
новости
грузия
михаил саакашвили
тбилиси
опрос на сайте
опрос
опрос sputnik грузия
ника мелия
георгий гахария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263582271_1729:526:4434:2048_1920x0_80_0_0_a2a6d584977b3ff3a0be0da9c77d6160.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Большинство читателей, принявших участие в опросе Sputnik Грузия, считают, что самым главным событием 2021 года стало возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину.Следующее по популярности событие среди участников опроса – "Открытие границ и восстановление туризма", за этот вариант ответа проголосовали 19% читателей.За вариант ответа "Вакцинация от коронавируса" выступили 13,8% участников опроса.Около 11,5% читателей отметили важным трагические события в октябре – "Трагедию в Батуми".Остальные варианты ответов распределились следующим образом – "Введение ковид-паспортов" - 5,2%, "Отставка Георгия Гахария" - 4,6%, "Местные выборы" – 3,4%.Наименее интересным событием для читателей Sputnik Грузия стал "арест и освобождение Ники Мелия" - за него проголосовали 0,6% участников опроса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/0d/263582271_1665:0:4396:2048_1920x0_80_0_0_a21beff10bc0ae9aa4f9ae12d059b4b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik грузия, ника мелия, георгий гахария, sputnik, опрос sputnik

Каким стало главное событие 2021 года? Опрос

17:01 17.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliАкция сторонников Михаила Саакашвили у здания тбилисского суда 13 января 2022 года
Акция сторонников Михаила Саакашвили у здания тбилисского суда 13 января 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
Наиболее важные события аудитория Sputnik выбирала из самых громких политических, экономических и социальных новостей ушедшего года
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Большинство читателей, принявших участие в опросе Sputnik Грузия, считают, что самым главным событием 2021 года стало возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину.
Отвечая на вопрос "Назовите главное событие 2021 года в Грузии", вариант ответа "Возвращение и арест Михаила Саакашвили" выбрали 41,9% читателей.
Следующее по популярности событие среди участников опроса – "Открытие границ и восстановление туризма", за этот вариант ответа проголосовали 19% читателей.
За вариант ответа "Вакцинация от коронавируса" выступили 13,8% участников опроса.
Около 11,5% читателей отметили важным трагические события в октябре – "Трагедию в Батуми".
Остальные варианты ответов распределились следующим образом – "Введение ковид-паспортов" - 5,2%, "Отставка Георгия Гахария" - 4,6%, "Местные выборы" – 3,4%.
Наименее интересным событием для читателей Sputnik Грузия стал "арест и освобождение Ники Мелия" - за него проголосовали 0,6% участников опроса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:34Обильный снегопад создал проблемы жителям запада Грузии
17:17Несчастный случай или самоубийство? Глава Минздрава об инциденте в Тбилиси
17:01Каким стало главное событие 2021 года? Опрос
16:44Экспорт вина из Грузии достиг исторического максимума
16:31Сторонники Саакашвили провели новую акцию у Минюста Грузии - видео
16:24В Тбилиси прошла акция в поддержку Михаила Саакашвили
16:05Пенитенциарная служба освобождена от штрафа из-за видео Саакашвили
15:54Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина
15:37Коронавирус стал причиной срыва заседания сакребуло в Сенаки
15:21"Сыта": Наталья Еприкян отдыхает в Тбилиси – ФОТО
14:49Тбилисский международный книжный фестиваль пройдет в мае
14:29В Кутаиси напали на британского туриста
14:14Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения для автомобилей
14:00От геноцида до "адских санкций": Запад верен себе
13:46"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев
13:32В Грузии требуют повышения зарплат: соцработники устроили забастовку – видео
13:31Героин, бупренорфин, метадон – в Грузии изъяли до 3 кг наркотиков
13:29Туриста из Германии заставили переплатить за пиво - задержан сотрудник клуба в Тбилиси
13:15COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 17 января
13:00Соцработники в Грузии бастуют с требованием повышения зарплат