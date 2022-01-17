https://sputnik-georgia.ru/20220117/kakim-stalo-glavnoe-sobytie-2021-goda-opros--263674774.html

Каким стало главное событие 2021 года? Опрос

Каким стало главное событие 2021 года? Опрос

Наиболее важные события аудитория Sputnik выбирала из самых громких политических, экономических и социальных новостей ушедшего года 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T17:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Большинство читателей, принявших участие в опросе Sputnik Грузия, считают, что самым главным событием 2021 года стало возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину.Следующее по популярности событие среди участников опроса – "Открытие границ и восстановление туризма", за этот вариант ответа проголосовали 19% читателей.За вариант ответа "Вакцинация от коронавируса" выступили 13,8% участников опроса.Около 11,5% читателей отметили важным трагические события в октябре – "Трагедию в Батуми".Остальные варианты ответов распределились следующим образом – "Введение ковид-паспортов" - 5,2%, "Отставка Георгия Гахария" - 4,6%, "Местные выборы" – 3,4%.Наименее интересным событием для читателей Sputnik Грузия стал "арест и освобождение Ники Мелия" - за него проголосовали 0,6% участников опроса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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