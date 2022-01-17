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Каким стало главное событие 2021 года? Опрос
Каким стало главное событие 2021 года? Опрос
Наиболее важные события аудитория Sputnik выбирала из самых громких политических, экономических и социальных новостей ушедшего года 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T17:01+0400
2022-01-17T17:01+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Большинство читателей, принявших участие в опросе Sputnik Грузия, считают, что самым главным событием 2021 года стало возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину.Следующее по популярности событие среди участников опроса – "Открытие границ и восстановление туризма", за этот вариант ответа проголосовали 19% читателей.За вариант ответа "Вакцинация от коронавируса" выступили 13,8% участников опроса.Около 11,5% читателей отметили важным трагические события в октябре – "Трагедию в Батуми".Остальные варианты ответов распределились следующим образом – "Введение ковид-паспортов" - 5,2%, "Отставка Георгия Гахария" - 4,6%, "Местные выборы" – 3,4%.Наименее интересным событием для читателей Sputnik Грузия стал "арест и освобождение Ники Мелия" - за него проголосовали 0,6% участников опроса.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, михаил саакашвили, тбилиси, опрос на сайте, опрос, опрос sputnik грузия, ника мелия, георгий гахария, sputnik, опрос sputnik
Каким стало главное событие 2021 года? Опрос
Наиболее важные события аудитория Sputnik выбирала из самых громких политических, экономических и социальных новостей ушедшего года
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik.
Большинство читателей, принявших участие в опросе Sputnik Грузия
, считают, что самым главным событием 2021 года стало возвращение экс-президента Михаила Саакашвили на родину.
Отвечая на вопрос "Назовите главное событие 2021 года в Грузии", вариант ответа "Возвращение и арест Михаила Саакашвили" выбрали 41,9% читателей.
Следующее по популярности событие среди участников опроса – "Открытие границ и восстановление туризма", за этот вариант ответа проголосовали 19% читателей.
За вариант ответа "Вакцинация от коронавируса" выступили 13,8% участников опроса.
Около 11,5% читателей отметили важным трагические события в октябре – "Трагедию в Батуми".
Остальные варианты ответов распределились следующим образом – "Введение ковид-паспортов" - 5,2%, "Отставка Георгия Гахария" - 4,6%, "Местные выборы" – 3,4%.
Наименее интересным событием для читателей Sputnik Грузия
стал "арест и освобождение Ники Мелия" - за него проголосовали 0,6% участников опроса.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.