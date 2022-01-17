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https://sputnik-georgia.ru/20220117/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-17-yanvarya-2022-263621413.html
Какой сегодня церковный праздник: 17 января 2022
Какой сегодня церковный праздник: 17 января 2022
По православному церковному календарю, 17 января 2022 отмечают Собор 70-ти апостолов, день памяти Святых Феоктиста, Зосима, Афанасия и других
2022-01-17T01:00+0400
2022-01-17T01:00+0400
религия
справки
церковный праздник
религиозный праздник
календарь религиозных праздников
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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.Собор 70-ти апостоловПо церковному календарю 17 января отмечают Собор 70-ти апостолов – они были избраны Господом, чтобы проповедовать Евангелие всему миру.Имена не всех 70-ти апостолов известны нам из Писания. Многие из них сохранились в Священном Предании. Но все они прославились тем, что после Сошествия Святого Духа отправились на проповедь Евангелия в самые разные уголки мира. Многие из них пострадали за Спасителя.В число 70-ти включают и обращенных двенадцатью первыми учениками, а также последователей первоверховного апостола Павла. По церковному календарю в течение года совершается память каждого из семидесяти апостолов. А 17 января их почитают всех вместе в знак того, что дела каждого равно важны для церкви.Игумен Кукума СикилийскогоПо церковному календарю 17 января поминают преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикилийского.В городе Кукуме на острове Сицилия будущий святой основал монастырь, где стал игуменом. В обители преподобного Феоктиста жили греческие монахи, бежавшие от преследования иконоборцев. Скончался святой в 800 году.Святые мученикиПо церковному календарю 17 января поминают преподобномученика Зосиму и мученика Афанасия, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане (284-305).Афанасий – смотритель тюрьмы, присутствовавший при этом чуде, уверовав во Христа, крестился. Когда преподобного вместе с Афанасием отпустили, они ушли в пустыню и прожили до конца жизни в расселине горы.ИмениныПо церковному календарю 17 января именины отмечают Александр, Архипп, Андроник, Афанасий, Анисим, Артемий, Аристарх, Денис, Ефим, Карп, Кондратий, Климент, Лука, Марк, Николай, Никанор, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Силуан, Трофим,Тимофей, Фаддей, Феоктист, Филипп, Филимон и Яков.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , справки , церковный праздник, религиозный праздник, календарь религиозных праздников

Какой сегодня церковный праздник: 17 января 2022

01:00 17.01.2022
© photo: Sputnik / StringerРелигия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи
Религия и православие. Верующие в церкви зажигают свечи - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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По православному церковному календарю 17 января 2022 отмечают Собор 70-ти апостолов, день памяти cвятых Феоктиста, Зосима, Афанасия и других
Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти cвятые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Собор 70-ти апостолов

По церковному календарю 17 января отмечают Собор 70-ти апостолов – они были избраны Господом, чтобы проповедовать Евангелие всему миру.
Имена не всех 70-ти апостолов известны нам из Писания. Многие из них сохранились в Священном Предании. Но все они прославились тем, что после Сошествия Святого Духа отправились на проповедь Евангелия в самые разные уголки мира. Многие из них пострадали за Спасителя.
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov / Перейти в фотобанкМонахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя - Sputnik Грузия, 1920, 14.01.2022
Монахини после божественной литургии, которую провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл в храме Христа Спасителя
© photo: Sputnik / Sergey Pyatakov
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В число 70-ти включают и обращенных двенадцатью первыми учениками, а также последователей первоверховного апостола Павла. По церковному календарю в течение года совершается память каждого из семидесяти апостолов. А 17 января их почитают всех вместе в знак того, что дела каждого равно важны для церкви.

Игумен Кукума Сикилийского

По церковному календарю 17 января поминают преподобного Феоктиста, игумена Кукума Сикилийского.
В городе Кукуме на острове Сицилия будущий святой основал монастырь, где стал игуменом. В обители преподобного Феоктиста жили греческие монахи, бежавшие от преследования иконоборцев. Скончался святой в 800 году.

Святые мученики

По церковному календарю 17 января поминают преподобномученика Зосиму и мученика Афанасия, пострадавших за веру при императоре Диоклетиане (284-305).
Пустынножителя Зосиму, происходившего из Киликии, схватили во время преследования христиан и подвергли жестоким пыткам. Но преподобномученик, хранимый Господом, остался невредим.
Афанасий – смотритель тюрьмы, присутствовавший при этом чуде, уверовав во Христа, крестился. Когда преподобного вместе с Афанасием отпустили, они ушли в пустыню и прожили до конца жизни в расселине горы.

Именины

По церковному календарю 17 января именины отмечают Александр, Архипп, Андроник, Афанасий, Анисим, Артемий, Аристарх, Денис, Ефим, Карп, Кондратий, Климент, Лука, Марк, Николай, Никанор, Павел, Прохор, Родион, Семен, Степан, Силуан, Трофим,Тимофей, Фаддей, Феоктист, Филипп, Филимон и Яков.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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