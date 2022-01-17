https://sputnik-georgia.ru/20220117/khvatit-odnogo-zalpa-rossiya-poluchit-novoe-oruzhie-protiv-avianostsev-263667314.html

"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев

"Хватит одного залпа". Россия получит новое оружие против авианосцев

Тихоокеанский флот ждет серьезное пополнение – модернизированные атомные подводные лодки 949АМ "Антей" 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T13:46+0400

2022-01-17T13:46+0400

2022-01-17T13:46+0400

россия

новости

в мире

колумнисты

ссср

сергей шойгу

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/11/263667170_0:110:3251:1939_1920x0_80_0_0_dc4cdaf2e0580ea492cf91cfe22b6141.jpg

Андрей Коц, РИА НовостиПо информации источника РИА Новости в судостроительной отрасли, они способны взять на борт больше крылатых ракет, чем любой другой корабль ВМФ. А по характеристикам и боевым возможностям вплотную приблизятся к АПЛ последнего, четвертого, поколения.Ракетная платформаВосемь атомных подводных ракетных крейсеров (АПРК) проекта 949А несут службу на Северном и Тихоокеанском флотах. Лодки регулярно уходят в длительные патрулирования по Мировому океану, участвуют в учениях. "Антеи", как и бомбардировщики Ту-22М3, — козыри российского флота в противостоянии с авианосными ударными группами. Их единственный недостаток — возраст.Программу модернизации разработали в 2010-х. Первым АПРК обновленного проекта 949АМ станет К-132 "Иркутск" (на службе с 1988-го). Крейсер в ремонте более 13 лет, но к реальной модернизации по ряду причин приступили лишь в 2019-м. Возвращение АПЛ в строй на Тихоокеанский флот ожидается в этом году.В первую очередь "Иркутску" обновят вооружение: вместо тяжелых сверхзвуковых противокорабельных ракет П-700 "Гранит" — более легкие и мощные "Ониксы" и "Калибры". Причем количество увеличат до 72 единиц. Такого арсенала нет ни у одного вымпела ВМФ России. При этом "Антею" даже не пришлось переделывать корпус — модифицировали только пусковые контейнеры.Новая жизнь АПЛОдного неполного залпа такого АПРК хватит для гарантированного уничтожения авианосной группы — системы корабельной ПВО, способной отразить сразу несколько десятков высокоскоростных боеприпасов, не существует. К тому же боевая мощь "Антеев" будет только расти. Совсем скоро на вооружение массово пойдут гиперзвуковые "Цирконы", размещаемые в тех же установках, что и "Калибры". Даже на Западе признают: сбивать новейшие российские ПКР нечем.Боевая информационно-управляющая система (БИУС) "Омнибус-М" упростит и автоматизирует многие процессы. Кроме того, обновится почти вся электронная начинка, на лодку установят современные средства связи и гидроакустический комплекс."Модернизация позволит продлить срок эксплуатации минимум на десять лет и расширить боевые возможности Тихоокеанского флота", — говорил ранее министр обороны Сергей Шойгу.Следом за "Иркутском" на верфи отправится К-442 "Челябинск". Работы продлятся до 2025-го.Атомный охотникПодводные лодки 949А в 1980-90-х были настоящим прорывом. Это новый этап развития атомных крейсеров, которые, согласно концепции асимметричного ответа, противостояли авианосным ударным соединениям. По сравнению с предшественниками проектов 659 и 675 эти АПЛ меньше "шумели", были более скоростными, располагали втрое большим боезапасом и кардинально улучшенным вооружением.Главная энергетическая установка — блочная: два ядерных реактора и две паровые турбины общей мощностью 98 тысяч лошадиных сил. Для вспомогательных функций есть пара дизель-генераторов на 8 700 лошадиных сил. Дальность плавания не ограничена, автономность — около 120 суток. Экипаж относительно невелик — 107 подводников.Ударный тандемВпрочем, командование флота не делает ставку исключительно на модернизацию. В приоритете — закупка многоцелевых АПРК четвертого поколения 885М "Ясень-М". Сейчас у ВМФ три таких крейсера — К-561 "Казань" и К-573 "Новосибирск", а также головной — К-560 "Северодвинск".У них оптимизированные обводы корпусов, обновленная элементная база радиоэлектронного вооружения, передовые оборудование и материалы. Примечательно, что все компоненты производятся в России. Ранее многое закупали в странах бывшего СССР.Помимо десяти 533-миллиметровых торпедных аппаратов, на "Ясенях" — восемь универсальных вертикальных пусковых установок, в каждой по пять "Калибров". В зависимости от задачи — разных модификаций: противокорабельных, противолодочных или для ударов по наземным целям. Лодка может нести и более мощные П-800 "Оникс" для стрельбы по крупным надводным целям, а также перспективные "Цирконы".Крейсеры нового и предыдущего поколений планируют применять в тесной связке. "Антеи" будут "плавучими арсеналами", а менее заметные "Ясени" станут вести разведку и выдавать целеуказание.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

ссср

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, новости, в мире, колумнисты, ссср, сергей шойгу, аналитика