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"Мы надеемся на вас" – Минобразования обращается к родителям школьников

"Мы надеемся на вас" – Минобразования обращается к родителям школьников

В ведомстве напомнили об ответственности, которую несут за здоровье каждого ученика и Минобразования, и школа, и родители 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T12:16+0400

2022-01-17T12:16+0400

2022-01-17T12:16+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Первый заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили призывает родителей школьников не отпускать своих детей в школу даже при малейших симптомах гриппа или простуды.В Грузии после новогодних каникул возобновился учебный процесс. Несмотря на распространение нового штамма "омикрон", в Минобразования объявлено о старте очного режима обучения.По словам Махарашвили, ответственность за безопасность в школах в первую очередь несет министерство образования, однако в этом процессе включенность родителей имеет огромное значение.Как отметила Махарашвили, на данный момент на дистанционный режим работы перешли 11% учеников.Зимние каникулы закончилисьКак и в прошлом учебном семестре, родители школьников могут сделать выбор между учебой детей в классах и онлайн-уроками. Учителя, относящиеся к группе риска, в случае желания могут проводить уроки в дистанционном режиме. Кроме того, для учеников продолжит функционировать "Телешкола".С целью соблюдения безопасности во всех школах соблюдены рекомендации, выданные Минздравом страны. В случае выявления случаев коронавируса в школах будут введены точечные ограничения, которые подразумевают закрытие того или иного класса. Школьники в классах обязаны носить маски. Это касается всех учеников I-XII классов.Минобразования оснастило гигиеническими средствами школы страны. Как отмечают в ведомстве, маски, дезинфекционные средства, аппараты термоскрининга и дезобарьеры хватят школам до конца учебного года.Те ученики, которым нужен транспорт, ведомство и на этот раз выделит его как в Тбилиси, так и в регионах.В Грузии продолжается и обязательное тестирование учителей. Что касается вакцинации, то на этом этапе вакцинировано 73% педагогов и представителей администрации школ. Всего в Грузии 2 084 государственные школы. К началу 2020/2021 учебного года, который исчисляется с сентября по июнь, в школах Грузии было трудоустроено 62 699 учителей, учеников – 609,1 тысячи.Минобразования намерено систематически проводить мониторинг школ и интенсивно информировать население о санитарно-гигиенических нормах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, грузия, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, минздрав, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса