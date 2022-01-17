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"Мы надеемся на вас" – Минобразования обращается к родителям школьников
"Мы надеемся на вас" – Минобразования обращается к родителям школьников
В ведомстве напомнили об ответственности, которую несут за здоровье каждого ученика и Минобразования, и школа, и родители 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T12:16+0400
2022-01-17T12:16+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Первый заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили призывает родителей школьников не отпускать своих детей в школу даже при малейших симптомах гриппа или простуды.В Грузии после новогодних каникул возобновился учебный процесс. Несмотря на распространение нового штамма "омикрон", в Минобразования объявлено о старте очного режима обучения.По словам Махарашвили, ответственность за безопасность в школах в первую очередь несет министерство образования, однако в этом процессе включенность родителей имеет огромное значение.Как отметила Махарашвили, на данный момент на дистанционный режим работы перешли 11% учеников.Зимние каникулы закончилисьКак и в прошлом учебном семестре, родители школьников могут сделать выбор между учебой детей в классах и онлайн-уроками. Учителя, относящиеся к группе риска, в случае желания могут проводить уроки в дистанционном режиме. Кроме того, для учеников продолжит функционировать "Телешкола".С целью соблюдения безопасности во всех школах соблюдены рекомендации, выданные Минздравом страны. В случае выявления случаев коронавируса в школах будут введены точечные ограничения, которые подразумевают закрытие того или иного класса. Школьники в классах обязаны носить маски. Это касается всех учеников I-XII классов.Минобразования оснастило гигиеническими средствами школы страны. Как отмечают в ведомстве, маски, дезинфекционные средства, аппараты термоскрининга и дезобарьеры хватят школам до конца учебного года.Те ученики, которым нужен транспорт, ведомство и на этот раз выделит его как в Тбилиси, так и в регионах.В Грузии продолжается и обязательное тестирование учителей. Что касается вакцинации, то на этом этапе вакцинировано 73% педагогов и представителей администрации школ. Всего в Грузии 2 084 государственные школы. К началу 2020/2021 учебного года, который исчисляется с сентября по июнь, в школах Грузии было трудоустроено 62 699 учителей, учеников – 609,1 тысячи.Минобразования намерено систематически проводить мониторинг школ и интенсивно информировать население о санитарно-гигиенических нормах.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, министерство образования и науки грузии, образование в грузии, минздрав, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса

"Мы надеемся на вас" – Минобразования обращается к родителям школьников

12:16 17.01.2022
© photo: Sputnik / Alex ShlamovМинистерство образования Грузии
Министерство образования Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
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В ведомстве напомнили об ответственности, которую несут за здоровье каждого ученика и Минобразования, и школа, и родители
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Первый заместитель министра образования и науки Грузии Тамар Махарашвили призывает родителей школьников не отпускать своих детей в школу даже при малейших симптомах гриппа или простуды.
В Грузии после новогодних каникул возобновился учебный процесс. Несмотря на распространение нового штамма "омикрон", в Минобразования объявлено о старте очного режима обучения.
По словам Махарашвили, ответственность за безопасность в школах в первую очередь несет министерство образования, однако в этом процессе включенность родителей имеет огромное значение.

"Если у ребенка есть какой-нибудь симптом – не только температура, если он чувствует себя нехорошо, имеет конкретные симптомы, о которых постоянно напоминает министерство здравоохранения, то мы должны быть максимально мобилизованы, максимально осторожны. Тем более, что система устроена так, что после конкретного сообщения ваш ребенок не останется вне учебного процесса. "Омикрон" внес еще больше вызовов, поэтому у нас у всех есть своя доля ответственности и мы надеемся на вас", – заявила в эфире телекомпании Imedi Махарашвили.

Как отметила Махарашвили, на данный момент на дистанционный режим работы перешли 11% учеников.

Зимние каникулы закончились

Как и в прошлом учебном семестре, родители школьников могут сделать выбор между учебой детей в классах и онлайн-уроками. Учителя, относящиеся к группе риска, в случае желания могут проводить уроки в дистанционном режиме. Кроме того, для учеников продолжит функционировать "Телешкола".
С целью соблюдения безопасности во всех школах соблюдены рекомендации, выданные Минздравом страны. В случае выявления случаев коронавируса в школах будут введены точечные ограничения, которые подразумевают закрытие того или иного класса. Школьники в классах обязаны носить маски. Это касается всех учеников I-XII классов.
Минобразования оснастило гигиеническими средствами школы страны. Как отмечают в ведомстве, маски, дезинфекционные средства, аппараты термоскрининга и дезобарьеры хватят школам до конца учебного года.
Те ученики, которым нужен транспорт, ведомство и на этот раз выделит его как в Тбилиси, так и в регионах.
В Грузии продолжается и обязательное тестирование учителей. Что касается вакцинации, то на этом этапе вакцинировано 73% педагогов и представителей администрации школ. Всего в Грузии 2 084 государственные школы. К началу 2020/2021 учебного года, который исчисляется с сентября по июнь, в школах Грузии было трудоустроено 62 699 учителей, учеников – 609,1 тысячи.
Минобразования намерено систематически проводить мониторинг школ и интенсивно информировать население о санитарно-гигиенических нормах.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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