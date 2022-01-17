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На Востоке Грузии арестован сотрудник публичного реестра
На Востоке Грузии арестован сотрудник публичного реестра
Задержанный обвиняется в незаконном оформлении права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T22:44+0400
2022-01-17T22:44+0400
происшествия
новости
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кахети
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. На основании решения суда, по факту злоупотребления должностными полномочиями арестован сотрудник регионального офиса Национального агентства публичного реестра региона Кахети.Обвиняемый совершил данное преступление в пяти эпизодах."Генеральная инспекция Минюста продолжает интенсивное расследование уголовного дела и констатирует, что любое должностное преступление, совершенное сотрудником Минюста, по-прежнему будет строго наказываться", — говорится в информации Минюста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, кахети, национальное агентство публичного реестра

На Востоке Грузии арестован сотрудник публичного реестра

22:44 17.01.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliДом юстиции в городе Телави
Дом юстиции в городе Телави - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Задержанный обвиняется в незаконном оформлении права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. На основании решения суда, по факту злоупотребления должностными полномочиями арестован сотрудник регионального офиса Национального агентства публичного реестра региона Кахети.
По информации Министерства юстиции, следствие установило, что регистратор публичного реестра в 2012-2021 годах отдавал предпочтение заинтересованным лицам против общественных интересов и незаконно оформлял право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной собственности, без документа, удостоверяющего право.
Обвиняемый совершил данное преступление в пяти эпизодах.
"Генеральная инспекция Минюста продолжает интенсивное расследование уголовного дела и констатирует, что любое должностное преступление, совершенное сотрудником Минюста, по-прежнему будет строго наказываться", — говорится в информации Минюста.
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