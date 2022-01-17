https://sputnik-georgia.ru/20220117/na-vostoke-gruzii-arestovan-sotrudnik-publichnogo-reestra-263684605.html

На Востоке Грузии арестован сотрудник публичного реестра

На Востоке Грузии арестован сотрудник публичного реестра

Задержанный обвиняется в незаконном оформлении права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T22:44+0400

2022-01-17T22:44+0400

2022-01-17T22:44+0400

происшествия

новости

грузия

кахети

национальное агентство публичного реестра

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. На основании решения суда, по факту злоупотребления должностными полномочиями арестован сотрудник регионального офиса Национального агентства публичного реестра региона Кахети.Обвиняемый совершил данное преступление в пяти эпизодах."Генеральная инспекция Минюста продолжает интенсивное расследование уголовного дела и констатирует, что любое должностное преступление, совершенное сотрудником Минюста, по-прежнему будет строго наказываться", — говорится в информации Минюста.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, кахети, национальное агентство публичного реестра