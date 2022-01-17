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Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения для автомобилей
Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения для автомобилей
Работы по очистке дорог проводятся в непрерывном режиме, отмечают в ведомстве 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Ограничения из-за сложных метеорологических условий введены на некоторых участках дорог Грузии, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры страны.В непрерывном режиме проводятся работы по очистке дорог. По всем направлениям мобилизована снегоуборочная техника, а на дорогах постоянно посыпают техническую соль, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение.На данный момент ограничения действуют на следующих участках:Департамент автомобильных дорог призывает ездить с соответствующими для зимнего периода шинами и на исправном автотранспорте, а также соблюдать установленные на дорогах режимы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, департамент автомобильных дорог, автомобили, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, погода

Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения для автомобилей

14:14 17.01.2022 (обновлено: 15:28 17.01.2022)
© Sputnik / Vladimir UmikashviliВоенно-грузинская дорога
Военно-грузинская дорога - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Работы по очистке дорог проводятся в непрерывном режиме, отмечают в ведомстве
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Ограничения из-за сложных метеорологических условий введены на некоторых участках дорог Грузии, сообщает департамент автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры страны.
В непрерывном режиме проводятся работы по очистке дорог. По всем направлениям мобилизована снегоуборочная техника, а на дорогах постоянно посыпают техническую соль, чтобы в кратчайшие сроки восстановить движение.
На данный момент ограничения действуют на следующих участках:
Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 138-158 километре (Чумалети-Хуневи) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободно;
Из-за снегопада и опасности схода лавин на 6-11 километре автодороги внутригосударственного значения Вани-Сулор запрет действует для всех видов автотранспорта. Движение на остальных участках дороги для автотранспорта свободно;
Запрет на передвижение из-за снега и гололеда действует и на 2-5 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити. Здесь разрешено движение лишь автомобилей с высокой проходимостью (двумя или более ведущими мостами). На остальных участках дороги движение свободное;
Из-за сильного снегопада и низкой температуры запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на 1-106 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Движение других видов транспортных средств разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами;
Интенсивный снегопад создал проблемы и на дороге Сачхере-Они. Здесь действует запрет на передвижение лишь для машин с прицепом и полуприцепом;
Из-за снега и метели ограничения действуют на 1-22 километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери. Здесь запрещено движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта разрешено движение лишь с использованием противоскользящих цепей. Также движение свободное для машин с двумя или более ведущими мостами;
На 86-106 километре дороги Батуми-Ахалцихе из-за снегопада разрешено движение лишь автомобилей с высокой проходимостью;
Движение для транспорта с прицепом и полуприцепом запрещено и на 39-72 километре (перевел Накерала) автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. Для остального вида транспорта движение свободное;
На 28-50 участке (Багдати-Саирме) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара, разрешено движение лишь с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно;
Аналогичное правило передвижения действует и на 16-29 километре дороги Хиди-Терджола-Ткибули;
Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено и на участке Цагери-Меле (42-125км) дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На 1-42 километре (поворот Цкалтубо-Цагери) движение для транспортных средств свободное;
На 30-186 километре (Джвари-Ушгули) автомобильной дороги внутригосударственного значения Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили запрещено движение для автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. На 138-186 километре (Местия-Ушгули) движение для легковых автомобилей разрешено лишь с использованием противоскользящих цепей. Для машин с высокой проходимостью движение свободное. На участке дороги Зугдиди-Джвари движение свободное.
Департамент автомобильных дорог призывает ездить с соответствующими для зимнего периода шинами и на исправном автотранспорте, а также соблюдать установленные на дорогах режимы.
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