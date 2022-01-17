Непогода в Грузии: на дорогах действуют ограничения для автомобилей

Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 138-158 километре (Чумалети-Хуневи) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободно; Из-за интенсивного снегопада и гололеда на 138-158 километре (Чумалети-Хуневи) дороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом. Для остальных видов транспорта движение свободно;

Из-за снегопада и опасности схода лавин на 6-11 километре автодороги внутригосударственного значения Вани-Сулор запрет действует для всех видов автотранспорта. Движение на остальных участках дороги для автотранспорта свободно; Из-за снегопада и опасности схода лавин на 6-11 километре автодороги внутригосударственного значения Вани-Сулор запрет действует для всех видов автотранспорта. Движение на остальных участках дороги для автотранспорта свободно;

Запрет на передвижение из-за снега и гололеда действует и на 2-5 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити. Здесь разрешено движение лишь автомобилей с высокой проходимостью (двумя или более ведущими мостами). На остальных участках дороги движение свободное; Запрет на передвижение из-за снега и гололеда действует и на 2-5 километре автомобильной дороги внутригосударственного значения Шухути-Ацана-Мамати-Дзимити. Здесь разрешено движение лишь автомобилей с высокой проходимостью (двумя или более ведущими мостами). На остальных участках дороги движение свободное;

Из-за сильного снегопада и низкой температуры запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на 1-106 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Движение других видов транспортных средств разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами; Из-за сильного снегопада и низкой температуры запрещено движение автомобилей с прицепом и полуприцепом на 1-106 километре дороги внутригосударственного значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони. Движение других видов транспортных средств разрешено с использованием противоскользящих цепей. Движение свободно для машин с двумя или более ведущими мостами;

Интенсивный снегопад создал проблемы и на дороге Сачхере-Они. Здесь действует запрет на передвижение лишь для машин с прицепом и полуприцепом; Интенсивный снегопад создал проблемы и на дороге Сачхере-Они. Здесь действует запрет на передвижение лишь для машин с прицепом и полуприцепом;

Из-за снега и метели ограничения действуют на 1-22 километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери. Здесь запрещено движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта разрешено движение лишь с использованием противоскользящих цепей. Также движение свободное для машин с двумя или более ведущими мостами; Из-за снега и метели ограничения действуют на 1-22 километре дороги внутригосударственного значения Алпана-Цагери. Здесь запрещено движение автомобилей с прицепом, полуприцепом и автобусов вместимостью более 30 мест. Для остального вида автотранспорта разрешено движение лишь с использованием противоскользящих цепей. Также движение свободное для машин с двумя или более ведущими мостами;

На 86-106 километре дороги Батуми-Ахалцихе из-за снегопада разрешено движение лишь автомобилей с высокой проходимостью; На 86-106 километре дороги Батуми-Ахалцихе из-за снегопада разрешено движение лишь автомобилей с высокой проходимостью;

Движение для транспорта с прицепом и полуприцепом запрещено и на 39-72 километре (перевел Накерала) автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. Для остального вида транспорта движение свободное; Движение для транспорта с прицепом и полуприцепом запрещено и на 39-72 километре (перевел Накерала) автомобильной дороги Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. Для остального вида транспорта движение свободное;

На 28-50 участке (Багдати-Саирме) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара, разрешено движение лишь с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно; На 28-50 участке (Багдати-Саирме) автомобильной дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Багдати-Абастумани-Бенара, разрешено движение лишь с использованием противоскользящих цепей. Для машин с двумя и более ведущими мостами движение свободно;

Аналогичное правило передвижения действует и на 16-29 километре дороги Хиди-Терджола-Ткибули; Аналогичное правило передвижения действует и на 16-29 километре дороги Хиди-Терджола-Ткибули;

Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено и на участке Цагери-Меле (42-125км) дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На 1-42 километре (поворот Цкалтубо-Цагери) движение для транспортных средств свободное; Движение для автомобилей с прицепом и полуприцепом запрещено и на участке Цагери-Меле (42-125км) дороги внутригосударственного значения Кутаиси-Цкалтубо-Цагери-Лентехи-Ласдили. Для остального вида автотранспорта движение свободное. На 1-42 километре (поворот Цкалтубо-Цагери) движение для транспортных средств свободное;