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Первые случаи смерти от штамма коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Таиланде

Первые случаи смерти от штамма коронавируса "омикрон" зарегистрировали в Таиланде

"Омикрон" все быстрее вытесняет дельта-штамм в тех странах, где начал распространение 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T17:50+0400

2022-01-17T17:50+0400

2022-01-17T17:50+0400

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штамм коронавируса "омикрон"

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Таиланд зарегистрировал два первых случая смерти в результате инфицирования новым штаммом коронавируса "омикрон", пишет газета Bangkok Post со ссылкой на заявление местных властей.Первой умерла женщина в возрасте 86 лет, проживавшая в провинции Сонгкхла. Больная страдала от Альцгеймера и скончалась 12 января. Сообщается, что дочь погибшей болела коронавирусом, отмечает издание.Что касается второй жертвы "омикрона", летальный исход зафиксирован 15 января - скончалась 84-летняя женщина из провинции Удонтхани. По имеющимся данным, она не была вакцинирована и болела раком легких в последней стадии.Ранее сообщалось, что первый случай заражения "омикрон"-штаммом коронавируса был обнаружен в Таиланде у прибывшего в страну 30 ноября из Испании гражданина США.Омикрон-штамм SARS-CoV-2 впервые идентифицирован в Ботсване и Южно-Африканской Республике в ноябре 2021 года. При заражении омикрон-штаммом, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание протекает легче или так же, как при заражении дельта-штаммом. Однако быстрое распространение нового штамма может привести к высокой нагрузке на систему здравоохранения, а вызванный им общий риск ВОЗ оценивает как "очень высокий". "Омикрон" может заражать переболевших и вакцинированных. Он быстро вытесняет дельта-штамм в тех странах, где начал распространение. Обнаружен более чем в 100 странах мира.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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общество, новости, в мире, таиланд, центр "дельта", всемирная организация здравоохранения, коронавирус covid-19, штамм коронавируса "омикрон"