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Председатель "Грузинской мечты" подвел итоги работы за год

Председатель "Грузинской мечты" подвел итоги работы за год

Председатель правящей партии утверждает, что за прошедший год "радикальная оппозиция" ослабла 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T23:43+0400

2022-01-17T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Завершение политического кризиса, победа на местных выборах, уверенная защита национальных интересов - председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе подвел итоги года нахождения на своем посту.Кобахидзе 16 января 2021 года сменил миллиардера Бидзину Иванишвили на посту председателя "Грузинской мечты" в ходе партийного съезда.Председатель правящей партии утверждает, что за этот год "радикальная оппозиция" ослабла и больше не угрожает грузинской государственности, а правительство обеспечило двузначный экономический рост."Я рад, что способствовал достижению этих результатов на должности председателя партии", — написал Ираклий Кобахидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе