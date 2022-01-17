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Председатель "Грузинской мечты" подвел итоги работы за год
Председатель "Грузинской мечты" подвел итоги работы за год
Председатель правящей партии утверждает, что за прошедший год "радикальная оппозиция" ослабла 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T23:43+0400
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политика
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грузинская мечта
ираклий кобахидзе
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Завершение политического кризиса, победа на местных выборах, уверенная защита национальных интересов - председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе подвел итоги года нахождения на своем посту.Кобахидзе 16 января 2021 года сменил миллиардера Бидзину Иванишвили на посту председателя "Грузинской мечты" в ходе партийного съезда.Председатель правящей партии утверждает, что за этот год "радикальная оппозиция" ослабла и больше не угрожает грузинской государственности, а правительство обеспечило двузначный экономический рост."Я рад, что способствовал достижению этих результатов на должности председателя партии", — написал Ираклий Кобахидзе.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, грузинская мечта, ираклий кобахидзе

Председатель "Грузинской мечты" подвел итоги работы за год

23:43 17.01.2022 (обновлено: 23:50 17.01.2022)
© photo: Sputnik / StringerИраклий Кобахидзе. Переговоры "Грузинской мечты" и объединенной оппозиции
Ираклий Кобахидзе. Переговоры Грузинской мечты и объединенной оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Председатель правящей партии утверждает, что за прошедший год "радикальная оппозиция" ослабла
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Завершение политического кризиса, победа на местных выборах, уверенная защита национальных интересов - председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе подвел итоги года нахождения на своем посту.
Кобахидзе 16 января 2021 года сменил миллиардера Бидзину Иванишвили на посту председателя "Грузинской мечты" в ходе партийного съезда.

"Спустя год мы имеем следующие результаты: искусственный политический кризис закончился, мы убедительно выиграли выборы в органы местного самоуправления, а "Грузинская мечта" обрела еще большую легитимность. В стране есть достойный премьер-министр, достойный спикер парламента, достойный мэр столицы и сплоченная как никогда правящая команда", - пишет Кобахидзе на своей странице в Facebook.

Председатель правящей партии утверждает, что за этот год "радикальная оппозиция" ослабла и больше не угрожает грузинской государственности, а правительство обеспечило двузначный экономический рост.
"Я рад, что способствовал достижению этих результатов на должности председателя партии", — написал Ираклий Кобахидзе.
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