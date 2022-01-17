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Прожиточный минимум и инфляция в Грузии в 2021 году

Прожиточный минимум и инфляция в Грузии в 2021 году

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" устанавливает прожиточный минимум на основании стоимости минимальной продовольственной корзины 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T21:08+0400

2022-01-17T21:08+0400

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В минимальную продовольственную корзину входит количество продуктов, физиологически необходимое для жизни трудоспособного мужчины. Корзина состоит из 40 наименований продуктов. По данным "Саксат", в начале 2021 года прожиточный минимум составлял 195,6 лари, а в декабре - 223,5 лари.Между тем, годовая инфляция (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) в стране составила 13,9%, при целевом показателе 3%. По словам министр экономики и устойчивого развития Натии Турнава, правительство Грузии в ближайшее время представит инициативы по борьбе с высокой инфляцией.В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете как менялся прожиточный минимум в Грузии в течение года и сколько при этом составляла инфляция.Обменный курс лари по отношению к доллару США на 17 января - 3,0775 GEL/$1.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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