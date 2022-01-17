https://sputnik-georgia.ru/20220117/shtorm-v-batumi-vlasti-vosstanavlivayut-povrezhdennuyu-beregovuyu-liniyu-263657185.html
Шторм в Батуми: власти восстанавливают поврежденный бульвар
Шторм в Батуми: власти восстанавливают поврежденный бульвар
Из-за шторма и обильного снегопада в Аджарии в круглосуточном режиме работает штаб по управлению чрезвычайными ситуациями 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T10:37+0400
2022-01-17T10:37+0400
2022-01-17T10:48+0400
новости
грузия
аджария
шторм в батуми
facebook
шторм
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_4b7b5c8d9effb01b76f820ae3f8ec435.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В Батуми начали приводить в порядок береговую линию, поврежденную накануне в результате сильного шторма, говорится в сообщении на странице главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в Facebook.Очищаются как пешеходные тропинки, так и сточные каналы, выходящие в море.В результате шторма море выбросило песок и щебень на пешеходные тропинки, также повреждены раздевалки, душевые, скамейки и несколько кафе-баров. Восстановительные работы поврежденной инфраструктуры начнутся после завершения очистительных работ.Из-за шторма и обильного снегопада в Аджарии в круглосуточном режиме работает штаб по управлению чрезвычайными ситуациями. Интенсивно очищаются дороги в высокогорной Аджарии, мобилизована техника.Сотрудники департамента автомобильных дорог в течение всей ночи очищали от снежного покрова дороги Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло.По информации аджарского правительства, снежный покров в селах низкой зоны достигает 70-80 сантиметров, а в высоких зонах – 1 метра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
аджария
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/03/259278565_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_a3b7608b90ed6575653a8c2527a2597f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, аджария, шторм в батуми, facebook, шторм, погода
Шторм в Батуми: власти восстанавливают поврежденный бульвар
10:37 17.01.2022 (обновлено: 10:48 17.01.2022)
Из-за шторма и обильного снегопада в Аджарии в круглосуточном режиме работает штаб по управлению чрезвычайными ситуациями
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В Батуми начали приводить в порядок береговую линию, поврежденную накануне в результате сильного шторма, говорится в сообщении на странице главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в Facebook.
Очищаются как пешеходные тропинки, так и сточные каналы, выходящие в море.
В результате шторма море выбросило песок и щебень на пешеходные тропинки, также повреждены раздевалки, душевые, скамейки и несколько кафе-баров. Восстановительные работы поврежденной инфраструктуры начнутся после завершения очистительных работ.
Из-за шторма и обильного снегопада в Аджарии в круглосуточном режиме работает штаб по управлению чрезвычайными ситуациями. Интенсивно очищаются дороги в высокогорной Аджарии, мобилизована техника.
Сотрудники департамента автомобильных дорог в течение всей ночи очищали от снежного покрова дороги Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло.
По информации аджарского правительства, снежный покров в селах низкой зоны достигает 70-80 сантиметров, а в высоких зонах – 1 метра.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.