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Шторм в Батуми: власти восстанавливают поврежденный бульвар

Шторм в Батуми: власти восстанавливают поврежденный бульвар

Из-за шторма и обильного снегопада в Аджарии в круглосуточном режиме работает штаб по управлению чрезвычайными ситуациями 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T10:37+0400

2022-01-17T10:37+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В Батуми начали приводить в порядок береговую линию, поврежденную накануне в результате сильного шторма, говорится в сообщении на странице главы правительства Аджарии Торнике Рижвадзе в Facebook.Очищаются как пешеходные тропинки, так и сточные каналы, выходящие в море.В результате шторма море выбросило песок и щебень на пешеходные тропинки, также повреждены раздевалки, душевые, скамейки и несколько кафе-баров. Восстановительные работы поврежденной инфраструктуры начнутся после завершения очистительных работ.Из-за шторма и обильного снегопада в Аджарии в круглосуточном режиме работает штаб по управлению чрезвычайными ситуациями. Интенсивно очищаются дороги в высокогорной Аджарии, мобилизована техника.Сотрудники департамента автомобильных дорог в течение всей ночи очищали от снежного покрова дороги Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло.По информации аджарского правительства, снежный покров в селах низкой зоны достигает 70-80 сантиметров, а в высоких зонах – 1 метра.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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