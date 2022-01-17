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Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина
Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина
Инцидент произошел накануне вечером на трассе Телави-Гурджаани. Мужчина скончался на месте 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T15:54+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мужчина до 35 лет скончался в результатае ДТП на востоке Грузии в регионе Кахети, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.Инцидент произошел накануне вечером на трассе Телави-Гурджаани.Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Тело погибшего перевезли в прозектуру в Гурджаани.По данным МВД, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси. В 1 978 авариях в столице Грузии погибли 41 человек и пострадали 2 379.Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, кахети, дтп, имерети, авария

Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина

15:54 17.01.2022
© Sputnik / Viktor KaminskyПолицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия
Полицейская машина едет по дороге в Местиа Сванетия - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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Инцидент произошел накануне вечером на трассе Телави-Гурджаани. Мужчина скончался на месте
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мужчина до 35 лет скончался в результатае ДТП на востоке Грузии в регионе Кахети, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.
Инцидент произошел накануне вечером на трассе Телави-Гурджаани.
Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
Как стало известно СМИ со слов очевидцев трагедии, житель села Кисисхеви, вероятно, не смог справиться с управлением и его автомобиль слетел с дороги. Мужчина скончался на месте.
Тело погибшего перевезли в прозектуру в Гурджаани.
По данным МВД, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси. В 1 978 авариях в столице Грузии погибли 41 человек и пострадали 2 379.
Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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