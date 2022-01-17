https://sputnik-georgia.ru/20220117/smertelnoe-dtp-na-vostoke-gruzii--pogib-molodoy-muzhchina-263671363.html
Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина
Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина
Инцидент произошел накануне вечером на трассе Телави-Гурджаани. Мужчина скончался на месте 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T15:54+0400
2022-01-17T15:54+0400
2022-01-17T15:54+0400
происшествия
новости
грузия
мвд грузии
кахети
дтп
имерети
авария
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249059117_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_141c0c2752fd16cd373161dd345ccb05.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Мужчина до 35 лет скончался в результатае ДТП на востоке Грузии в регионе Кахети, информацию Sputnik Грузия подтвердили в МВД Грузии.Инцидент произошел накануне вечером на трассе Телави-Гурджаани.Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".Тело погибшего перевезли в прозектуру в Гурджаани.По данным МВД, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси. В 1 978 авариях в столице Грузии погибли 41 человек и пострадали 2 379.Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
кахети
имерети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/07/17/249059117_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_af74bac1827a11d673318d3042ce09bd.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, мвд грузии, кахети, дтп, имерети, авария
Смертельное ДТП на востоке Грузии – погиб молодой мужчина
Инцидент произошел накануне вечером на трассе Телави-Гурджаани. Мужчина скончался на месте
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik.
Мужчина до 35 лет скончался в результатае ДТП на востоке Грузии в регионе Кахети, информацию Sputnik Грузия
подтвердили в МВД Грузии.
Инцидент произошел накануне вечером на трассе Телави-Гурджаани.
Ведется следствие по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта".
Как стало известно СМИ со слов очевидцев трагедии, житель села Кисисхеви, вероятно, не смог справиться с управлением и его автомобиль слетел с дороги. Мужчина скончался на месте.
Тело погибшего перевезли в прозектуру в Гурджаани.
По данным МВД, всего за три квартала 2021 года в Грузии произошло 4 335 аварий. При этом 46% всех аварий приходится на Тбилиси. В 1 978 авариях в столице Грузии погибли 41 человек и пострадали 2 379.
Наибольшее же число аварий в регионах приходится на Кахети и Имерети, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.