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Снегопад и похолодание в Грузии: огромные сугробы в Аджарии - видео
Снегопад и похолодание в Грузии: огромные сугробы в Аджарии - видео
В горах Аджарии выпал большой снег. Населенные пункты в буквальном смысле слова завалило. Cмотрите в видео Sputnik Грузия кадры огромных сугробов в... 17.01.2022, Sputnik Грузия
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По всей Грузии в эти дни похолодало. Сотрудники коммунальных служб и сами местные жители не только в высокогорной Аджарии, но и в других регионах страны, расчищают дороги, дома и машины от снега, выпавшего за минувшие сутки. Из-за непогоды затруднено движение транспорта как на междугородных, так и международных автомагистралях страны. Мобилизована снегоуборочная техника, дороги посыпаются технической солью.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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видео, аджария, мультимедиа, снегопад, снег, видео-новости из грузии, видео

Снегопад и похолодание в Грузии: огромные сугробы в Аджарии - видео

20:09 17.01.2022 (обновлено: 20:18 17.01.2022)
© video: Sputnik / Stringer
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В горах Аджарии выпал большой снег. Населенные пункты в буквальном смысле слова завалило. Cмотрите в видео Sputnik Грузия кадры огромных сугробов в высокогорном регионе
По всей Грузии в эти дни похолодало. Сотрудники коммунальных служб и сами местные жители не только в высокогорной Аджарии, но и в других регионах страны, расчищают дороги, дома и машины от снега, выпавшего за минувшие сутки. Из-за непогоды затруднено движение транспорта как на междугородных, так и международных автомагистралях страны. Мобилизована снегоуборочная техника, дороги посыпаются технической солью.
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