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https://sputnik-georgia.ru/20220117/storonniki-saakashvili-proveli-novuyu-aktsiyu-u-minyusta-gruzii---video-263675337.html
Сторонники Саакашвили провели новую акцию у Минюста Грузии - видео
Сторонники Саакашвили провели новую акцию у Минюста Грузии - видео
Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник собрались у здания министерства юстиции Грузии в Тбилиси. Как проходила акция протеста у... 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T16:31+0400
2022-01-17T16:33+0400
видео
михаил саакашвили
мультимедиа
видео-новости из грузии
возвращение и арест саакашвили
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Протестующие требовали встречи с главой ведомства, а также настаивали на том, чтобы к Саакашвили допустили личного врача и членов консилиума, а также членов его семьи. На выполнение требований они дали министру два дня. В противном случае грозят ежедневными акциями.Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Ранее, в январе 2018 года, Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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видео, михаил саакашвили, мультимедиа, видео-новости из грузии, возвращение и арест саакашвили, видео

Сторонники Саакашвили провели новую акцию у Минюста Грузии - видео

16:31 17.01.2022 (обновлено: 16:33 17.01.2022)
© video: Sputnik / Alex Shlamov
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Сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в понедельник собрались у здания министерства юстиции Грузии в Тбилиси. Как проходила акция протеста у здания минюста - смотрите в видео Sputnik Грузия
Протестующие требовали встречи с главой ведомства, а также настаивали на том, чтобы к Саакашвили допустили личного врача и членов консилиума, а также членов его семьи. На выполнение требований они дали министру два дня. В противном случае грозят ежедневными акциями.
Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию из Украины и был задержан в Тбилиси 1 октября 2021 года на основании двух приговоров, вынесенных ему заочно. Он получил шесть лет тюрьмы.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
Ранее, в январе 2018 года, Саакашвили был признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями по делу о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани в 2006 году, а в ноябре 2018 года – в превышении служебных полномочий и организации нанесения вреда здоровью человека по делу об избиении в 2005 году депутата Валерия Гелашвили.
Кроме того, в настоящее время на рассмотрении в суде находятся три уголовных дела против Саакашвили – о разгоне акции 7 ноября 2007 года, о растрате госсредств и о незаконном пересечении границы Грузии.
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