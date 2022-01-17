https://sputnik-georgia.ru/20220117/stroitelstvo-tonnelya-iz-tbilisi-k-granitse-s-rossiey-zavershitsya-k-2024-godu-263654399.html

Строительство тоннеля из Тбилиси к границе с Россией завершится к 2024 году

Строительство тоннеля из Тбилиси к границе с Россией завершится к 2024 году

В Грузии ведется строительство одного из самых длинных тоннелей и одного из самых сложных инженерных сооружений Европы 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T07:01+0400

2022-01-17T07:01+0400

2022-01-17T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Строительство 23-километровой дороги и девятикилометрового тоннеля, которые являются важной частью проекта модернизации скоростной автомагистрали коридора Север-Юг, находится в активной фазе и завершится к 2024 году, рассказал руководитель Департамента автомобильных дорог Грузии Георгий Церетели.В Грузии ведется строительство одного из самых длинных тоннелей и одного из самых сложных инжинерных сооружений Европы. Тоннел длиной девять километров и диаметром 15 метров пройдет под Крестовым перевалом. Работы ведет китайская компания China Railway 23rd Bureau Group Co."Что касается участка Квешети-Коби, где ведет работы китайская компания, то в Грузию была доставлена специально изготовленная для этого проекта ТBM-техника (тоннелльно-бурильная техника) . Сегодня они успешно строят тоннель беспрецедентных размеров в регионе. К сожалению, у грузинских компаний на данном этапе нет ресурсов и опыта для реализации и управления проектами подобного масштаба", - сказал Церетели в интервью Forbes Georgia.Уже проложен 200 метровый участок тоннеля, а также 2,2 тысячи метров эвакуационного тоннеля.По словам Церетели, в 2020-2021 годах было построено и открыто 70 км международной автомагистрали, в том числе 41-километровый участок Кутаисской объездной дороги, 18-километровый участок Джапана-Ланчхути, из которых введено в эксплуатацию 14 км, а также 13-километровый участок дороги в Хашури."Всего в 2020-2021 годах мы заключили 265 договоров со 142 компаниями, из которых было инвестировано более одного миллиарда двухсот миллионов, и это было потрачено исключительно на реабилитацию и ремонт дорог внутреннего и международного значения", - рассказал Церетели.По его словам, большую часть работ выполнили местные компании.Участок Квешети-Коби – это объездной путь участка Коби-Гудаури, где в зимний период часто возникает опасность схода лавин, из-за чего дорога закрывается. Строительство тоннеля на Военно-грузинской дороге, связывающей Грузию и Россию, позволит и армянским перевозчикам больше не застревать днями в пути к КПП "Верхний Ларс".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, военно-грузинская дорога, строительство дороги