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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20220117/syta-natalya-eprikyan-otdykhaet-v-tbilisi--foto-263670665.html
"Сыта": Наталья Еприкян отдыхает в Тбилиси – ФОТО
"Сыта": Наталья Еприкян отдыхает в Тбилиси – ФОТО
Еприкян - частая гостья Грузии и любит здесь отдыхать, ведь актриса родом из Тбилиси
2022-01-17T15:21+0400
2022-01-17T15:21+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Российская комедийная актриса, основательница и резидент "Comedy Woman" Наталья Еприкян проводит время в Тбилиси – фотографии появились в Instagram артистки.Еприкян делится в сторис снимками со своих "новогодних каникул" в столице Грузии. И, судя по публикациям, комедийная актриса "изучает" гастрономическую сторону Тбилиси.В частности, Еприкян поделилась фото вместе с известным грузинским шеф-поваром Константине Теделури, забавно подписав: "Сыта. С полдника".Стоит отметить, что Наталья Еприкян – частая гостья Грузии и любит здесь отдыхать, ведь актриса родом из Тбилиси. Здесь Еприкян окончила физико-математическую гимназию и жила до 14 лет, пока не переехала с семьей в Москву.Отчество Натальи – Араиковна, однако для сценического псевдонима было решено изменить его на Андреевну. Именно под таким именем появилась Наталья Андреевна в составе московской команды "Мегаполис" в Клубе Веселых и Находчивых (КВН). Она сразу же стала фавориткой публики, которая буквально влюбилась в миниатюрную квнщицу с запоминающейся внешностью (рост Натальи 152 см).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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культура, новости, грузия, тбилиси, москва, наталья еприкян, comedy woman, instagram, российский шоу-бизнес

"Сыта": Наталья Еприкян отдыхает в Тбилиси – ФОТО

15:21 17.01.2022
© photo : Natalia Eprikyan / FBЕприкян Наталья Андреевна
Еприкян Наталья Андреевна - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© photo : Natalia Eprikyan / FB
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Натия Кварцхава - Sputnik Грузия
Натия Кварцхава
Все материалы
Еприкян – частая гостья Грузии и любит здесь отдыхать, ведь актриса родом из Тбилиси
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Российская комедийная актриса, основательница и резидент "Comedy Woman" Наталья Еприкян проводит время в Тбилиси – фотографии появились в Instagram артистки.
Еприкян делится в сторис снимками со своих "новогодних каникул" в столице Грузии. И, судя по публикациям, комедийная актриса "изучает" гастрономическую сторону Тбилиси.
В частности, Еприкян поделилась фото вместе с известным грузинским шеф-поваром Константине Теделури, забавно подписав: "Сыта. С полдника".
Стоит отметить, что Наталья Еприкян – частая гостья Грузии и любит здесь отдыхать, ведь актриса родом из Тбилиси. Здесь Еприкян окончила физико-математическую гимназию и жила до 14 лет, пока не переехала с семьей в Москву.
© photo: Sputnik / Valery LevitinУчастница шоу Comedy Woman Наталья Еприкян
Участница шоу Comedy Woman Наталья Еприкян - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
Участница шоу Comedy Woman Наталья Еприкян
© photo: Sputnik / Valery Levitin
Отчество Натальи – Араиковна, однако для сценического псевдонима было решено изменить его на Андреевну. Именно под таким именем появилась Наталья Андреевна в составе московской команды "Мегаполис" в Клубе Веселых и Находчивых (КВН). Она сразу же стала фавориткой публики, которая буквально влюбилась в миниатюрную квнщицу с запоминающейся внешностью (рост Натальи 152 см).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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