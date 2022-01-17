https://sputnik-georgia.ru/20220117/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-17-23-yanvarya-263656149.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 17-23 января

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 17-23 января

Ясная погода без осадков ожидается в грузинской столице, однако будут и морозы, обещают метеорологи 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T10:22+0400

2022-01-17T10:22+0400

2022-01-17T10:22+0400

новости

грузия

тбилиси

прогноз погоды

точный прогноз погоды в тбилиси

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/1c/251028773_0:135:3161:1913_1920x0_80_0_0_ded9a95a0e6f4d88380de4a010597a9c.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Синоптики на этой неделе прогнозируют в Тбилиси холодную погоду и морозы.В понедельник, 17 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода. Утром температура воздуха составит минус три градуса тепла. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 3 градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 2 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:57.Во вторник, 18 января, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная и холодная погода. Восход солнца будет в 08:27. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 5 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 3 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:58.В среду, 19 января, в Тбилиси ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 08:24. Минимальная температура воздуха ночью составит минус два градуса. А днем столбик термометра поднимется максимум до 3 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 17:59.В четверг, 20 января, в столице Грузии синоптики обещают облачную погоду и местами снег. Восход солнца будет в 08:23. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке минус 1 градус. А днем – максимум 1 градус тепла.Скорость ветра будет 10-15 и 17-22 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:00.В пятницу, 21 января, в Тбилиси погода прояснится, ожидается солнечная погода. Восход солнца будет в 08:22. Минимальная температура воздуха ночью будет минус 3 градуса. А днем – максимум плюс 3 градуса тепла.Скорость ветра будет 8-13 и 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:01.В субботу, 22 января, в Тбилиси погода будет преимущественно облачной. Восход солнца будет в 08:22. Минимальная температура воздуха ночью составит минус 3 градуса. А днем температура поднимется максимум до 4 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:03.В воскресенье, 23 января, в столице Грузии утром синоптики прогнозируют облачную погоду. Восход солнца будет в 08:21. Минимальная температура воздуха ночью будет минус 1 градус. А днем поднимется максимум до 5 градусов тепла.Скорость ветра будет 8-13 м/с.Закат в Тбилиси будет в 18:04.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, тбилиси, прогноз погоды, точный прогноз погоды в тбилиси, погода