Туриста из Германии заставили переплатить за пиво - задержан сотрудник клуба в Тбилиси

В настоящее время клуб The world is yours в центральном районе Тбилиси опечатан 17.01.2022, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Полиция задержала сотрудника одного из клубов в центре Тбилиси по обвинению в том, что он вынудил туриста из Германии заплатить за пиво больше, чем полагается, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Инцидент произошел 14 января. Задержан 41-летний сотрудник клуба The world is yours. В настоящее время клуб опечатан. Следствие ведется по статье "принуждение - незаконное ограничение свободы действий человека". Задержанному грозят исправительные работы или тюремное заключение сроком до одного года, сообщает министерство.По данным телеканала "Рустави 2", это не первый подобный случай. В феврале 2020 года в этом же клубе туристов из Дубая заставил заплатить за два пива 3,5 тысячи лари. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

