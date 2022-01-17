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https://sputnik-georgia.ru/20220117/turista-iz-germanii-zastavili-pereplatit-za-pivo---zaderzhan-sotrudnik-kluba-v-tbilisi-263667023.html
Туриста из Германии заставили переплатить за пиво - задержан сотрудник клуба в Тбилиси
Туриста из Германии заставили переплатить за пиво - задержан сотрудник клуба в Тбилиси
В настоящее время клуб The world is yours в центральном районе Тбилиси опечатан 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T13:29+0400
2022-01-17T13:29+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Полиция задержала сотрудника одного из клубов в центре Тбилиси по обвинению в том, что он вынудил туриста из Германии заплатить за пиво больше, чем полагается, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.Инцидент произошел 14 января. Задержан 41-летний сотрудник клуба The world is yours. В настоящее время клуб опечатан. Следствие ведется по статье "принуждение - незаконное ограничение свободы действий человека". Задержанному грозят исправительные работы или тюремное заключение сроком до одного года, сообщает министерство.По данным телеканала "Рустави 2", это не первый подобный случай. В феврале 2020 года в этом же клубе туристов из Дубая заставил заплатить за два пива 3,5 тысячи лари. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, мвд грузии, тбилиси, турист

Туриста из Германии заставили переплатить за пиво - задержан сотрудник клуба в Тбилиси

13:29 17.01.2022
© Pixabay / Pixabayმამაკაცი ლუდით
მამაკაცი ლუდით - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© Pixabay / Pixabay
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В настоящее время клуб The world is yours в центральном районе Тбилиси опечатан
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. Полиция задержала сотрудника одного из клубов в центре Тбилиси по обвинению в том, что он вынудил туриста из Германии заплатить за пиво больше, чем полагается, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Инцидент произошел 14 января. Задержан 41-летний сотрудник клуба The world is yours. В настоящее время клуб опечатан.
Следствие ведется по статье "принуждение - незаконное ограничение свободы действий человека". Задержанному грозят исправительные работы или тюремное заключение сроком до одного года, сообщает министерство.
По данным телеканала "Рустави 2", это не первый подобный случай. В феврале 2020 года в этом же клубе туристов из Дубая заставил заплатить за два пива 3,5 тысячи лари.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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