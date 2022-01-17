https://sputnik-georgia.ru/20220117/v-gruzii-izmenilis-sroki-izolyatsii-v-sluchae-covid-19-chto-eto-znachit-263662118.html

В Грузии изменили срок изоляции в случае коронавируса: что это значит?

В Грузии изменили срок изоляции в случае коронавируса: что это значит?

Все зависит от течения заболевания - протекает в легкой форме или тяжелой

2022-01-17T12:01+0400

2022-01-17T12:01+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В Грузии с понедельника, 17 января, изменились сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом. По новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания.При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции будет составлять минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, будет зависеть от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от 2 недель до 90 дней после вакцинации находиться в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким лицам придется 10 дней находиться в масках постоянно.Что касается невакцинированных, то они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине 8 дней и носить маску в течение 9-12 дней.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса. Ежедневно в стране выявляют более 5 тысяч случаев инфицирования, среди них все больше зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон". Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к миллиону. На этом фоне полный курс вакцинации прошли только 41,5% взрослого населения. Эпидемиологи призывают население вакцинироваться, использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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