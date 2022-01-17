https://sputnik-georgia.ru/20220117/v-gruzii-izmenilis-sroki-izolyatsii-v-sluchae-covid-19-chto-eto-znachit-263662118.html
В Грузии изменили срок изоляции в случае коронавируса: что это значит?
В Грузии изменили срок изоляции в случае коронавируса: что это значит?
Все зависит от течения заболевания - протекает в легкой форме или тяжелой
2022-01-17T12:01+0400
2022-01-17T12:01+0400
2022-01-17T12:45+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В Грузии с понедельника, 17 января, изменились сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом. По новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания.При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции будет составлять минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, будет зависеть от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от 2 недель до 90 дней после вакцинации находиться в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким лицам придется 10 дней находиться в масках постоянно.Что касается невакцинированных, то они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине 8 дней и носить маску в течение 9-12 дней.Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса. Ежедневно в стране выявляют более 5 тысяч случаев инфицирования, среди них все больше зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон". Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к миллиону. На этом фоне полный курс вакцинации прошли только 41,5% взрослого населения. Эпидемиологи призывают население вакцинироваться, использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, минздрав грузии, здравоохранение, коронавирус covid-19
В Грузии изменили срок изоляции в случае коронавируса: что это значит?
12:01 17.01.2022 (обновлено: 12:45 17.01.2022)
По новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. В Грузии с понедельника, 17 января, изменились сроки карантина и самоизоляции в случае заражения коронавирусом.
По новым правилам, срок самоизоляции при коронавирусе будет зависеть от течения заболевания.
При бессимптомном либо легком течении болезни срок самоизоляции будет составлять 8 дней, при условии отсутствия симптомов в течение последних суток и ношения маски в течение пяти дней по истечении срока самоизоляции.
При тяжелой и средней тяжести форме заболевания срок самоизоляции будет составлять минимум 10 дней, при этом должна наблюдаться динамика резкого улучшения за последние 24 часа. По окончании срока самоизоляции переболевшие должны в течение пяти дней носить маски.
Что касается контактирующих с заболевшим коронавирусом, то тут срок карантина, будет зависеть от того, вакцинирован ли контактирующий или нет.
Вакцинированные, в том числе и бустер-дозой, в течение срока от 2 недель до 90 дней после вакцинации находиться в карантине не будут. Также карантин не понадобится и тем, кто за 60 дней до этого перенес коронавирус. Правда, таким лицам придется 10 дней находиться в масках постоянно.
Что касается невакцинированных, то они будут обязаны при контакте с больным находиться в карантине 8 дней и носить маску в течение 9-12 дней.
Грузия переживает шестую волну пандемии коронавируса. Ежедневно в стране выявляют более 5 тысяч случаев инфицирования, среди них все больше зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон". Общее число инфицированных с начала пандемии приближается к миллиону. На этом фоне полный курс вакцинации прошли только 41,5% взрослого населения. Эпидемиологи призывают население вакцинироваться, использовать защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
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