https://sputnik-georgia.ru/20220117/v-gruzii-prodolzhitsya-proekt-internetizatsii-sel-263636165.html

В Грузии продолжится проект интернетизации сел

В Грузии продолжится проект интернетизации сел

Следующими на очереди в проекте интернетизации будут села Кобулетского района 17.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-17T07:32+0400

2022-01-17T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 17 янв - Sputnik. Программа интернетизации грузинских сел проходит успешно и продолжится в новом году, заявила министр экономики Натия Турнава после встречи с представителями Всемирного банка.Правительство Грузии при поддержке Всемирного банка в рамках проекта Log in Georgia начало проект интернетизации на период с 2021 до 2025 года, который охватывает тысячу населенных пунктов, в том числе села, отдаленные от городов.Представитель Всемирного банка Чарльз Харп остался доволен достигнутым прогрессом."Мы рады, что был достигнут прогресс за последний год. Это очень интересная и амбициозная программа, обеспечивающая доступность цифровых технологий в регионе", – заявил Харп.По данным Национальной комиссии по коммуникациям в Грузии на 1 марта 2020 года, Интернет был у 949,7 тысячи абонентов, из которых 903,9 тысячи – физические лица. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, интернет, всемирный банк, натия турнава