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В Грузии требуют повышения зарплат: соцработники устроили забастовку – видео
В Грузии требуют повышения зарплат: соцработники устроили забастовку – видео
Несколько сотен социальных работников министерства здравоохранения Грузии устроили забастовку с требованием повышения заработной платы – десятки из них вышли... 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T13:32+0400
2022-01-17T13:32+0400
2022-01-17T13:41+0400
видео
мультимедиа
социальная сфера в грузии
забастовка
акции протеста
видео-новости из грузии
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Заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена с февраля. Однако участники акции считают рост зарплат мизерным и не согласны работать при таких условиях. Протестующие вышли на акцию с плакатами: "Требуем достойную зарплату!", "Требуем встречи с премьером!", "Адекватное вознаграждение за работу!", "Не смиримся с зарплатой 2007 года в 2022 году!"ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!По информации участников акции, на работу сегодня не вышли до 400 соцработников. По словам протестующих соцагентов, они сталкиваются со множеством проблем в ходе выполнения своих обязанностей. В частности, им приходится за свой счет добираться до пунктов работы, где проживают социально незащищенные семьи, а в условиях пандемии они еще и рискуют своим здоровьем и жизнью, если заразятся коронавирусом.На данный момент бастующие требуют встречи с главой Минздрава Зурабом Азарашвили и премьером Ираклием Гарибашвили, чтобы лично обсудить волнующие их вопросы. Собравшиеся не исключают, что в будущем акции станут более масштабными.
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видео, мультимедиа, социальная сфера в грузии, забастовка, акции протеста, видео-новости из грузии, видео
В Грузии требуют повышения зарплат: соцработники устроили забастовку – видео
13:32 17.01.2022 (обновлено: 13:41 17.01.2022)
Несколько сотен социальных работников министерства здравоохранения Грузии устроили забастовку с требованием повышения заработной платы – десятки из них вышли на акцию протеста у здания ведомства. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проходила акция
Заработная плата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена с февраля. Однако участники акции считают рост зарплат мизерным и не согласны работать при таких условиях. Протестующие вышли на акцию с плакатами: "Требуем достойную зарплату!", "Требуем встречи с премьером!", "Адекватное вознаграждение за работу!", "Не смиримся с зарплатой 2007 года в 2022 году!"
По информации участников акции, на работу сегодня не вышли до 400 соцработников. По словам протестующих соцагентов, они сталкиваются со множеством проблем в ходе выполнения своих обязанностей. В частности, им приходится за свой счет добираться до пунктов работы, где проживают социально незащищенные семьи, а в условиях пандемии они еще и рискуют своим здоровьем и жизнью, если заразятся коронавирусом.
На данный момент бастующие требуют встречи с главой Минздрава Зурабом Азарашвили и премьером Ираклием Гарибашвили, чтобы лично обсудить волнующие их вопросы. Собравшиеся не исключают, что в будущем акции станут более масштабными.