https://sputnik-georgia.ru/20220117/v-kutaisi-napali-na-britanskogo-turista--263669364.html
В Кутаиси напали на британского туриста
В Кутаиси напали на британского туриста
Конфликт между иностранным туристом и посетителем объекта питания произошел, предположительно, из-за пирсинга 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T14:29+0400
2022-01-17T14:29+0400
2022-01-17T15:12+0400
общество
происшествия
новости
грузия
кутаиси
великобритания
западная грузия
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988900_0:151:3105:1897_1920x0_80_0_0_4273c62c183dd9f5b33ee4c08a42e2dd.jpg
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. МВД возбудило уголовное дело по статье "насилие" по факту нападения на туриста из Великобритании во втором по величине городе Грузии - Кутаиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе министерства.По данным ведомства, инцидент произошел несколько дней назад.В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Виновному грозит от года до трех лет тюрьмы.Как сообщают местные СМИ, конфликт между гражданином Великобритании и посетителем объекта питания произошел из-за пирсинга у туриста. При выходе из заведения туриста поджидали на улице, где и завязалась драка. СМИ об инциденте сообщил сам потерпевший.По оценке местных НПО и туристических агентств, такие инциденты могут негативно сказаться на развитии туризма в городе и регионе в целом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
кутаиси
великобритания
западная грузия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0b/0a/249988900_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_495ee91f1aa0aca8dd0e8ddb0cd07851.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, происшествия, новости, грузия, кутаиси, великобритания, западная грузия, преступность в грузии
В Кутаиси напали на британского туриста
14:29 17.01.2022 (обновлено: 15:12 17.01.2022)
Конфликт между иностранным туристом и посетителем объекта питания произошел, предположительно, из-за пирсинга
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik.
МВД возбудило уголовное дело по статье "насилие" по факту нападения на туриста из Великобритании во втором по величине городе Грузии - Кутаиси, сообщили Sputnik Грузия
в пресс-службе министерства.
По данным ведомства, инцидент произошел несколько дней назад.
В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Виновному грозит от года до трех лет тюрьмы.
Как сообщают местные СМИ, конфликт между гражданином Великобритании и посетителем объекта питания произошел из-за пирсинга у туриста. При выходе из заведения туриста поджидали на улице, где и завязалась драка. СМИ об инциденте сообщил сам потерпевший.
По оценке местных НПО и туристических агентств, такие инциденты могут негативно сказаться на развитии туризма в городе и регионе в целом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.