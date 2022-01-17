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https://sputnik-georgia.ru/20220117/v-kutaisi-napali-na-britanskogo-turista--263669364.html
В Кутаиси напали на британского туриста
В Кутаиси напали на британского туриста
Конфликт между иностранным туристом и посетителем объекта питания произошел, предположительно, из-за пирсинга 17.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-17T14:29+0400
2022-01-17T15:12+0400
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ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. МВД возбудило уголовное дело по статье "насилие" по факту нападения на туриста из Великобритании во втором по величине городе Грузии - Кутаиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе министерства.По данным ведомства, инцидент произошел несколько дней назад.В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Виновному грозит от года до трех лет тюрьмы.Как сообщают местные СМИ, конфликт между гражданином Великобритании и посетителем объекта питания произошел из-за пирсинга у туриста. При выходе из заведения туриста поджидали на улице, где и завязалась драка. СМИ об инциденте сообщил сам потерпевший.По оценке местных НПО и туристических агентств, такие инциденты могут негативно сказаться на развитии туризма в городе и регионе в целом.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, происшествия, новости, грузия, кутаиси, великобритания, западная грузия, преступность в грузии

В Кутаиси напали на британского туриста

14:29 17.01.2022 (обновлено: 15:12 17.01.2022)
© Sputnik / STRINGER Город Кутаиси - центр. Виды города
Город Кутаиси - центр. Виды города - Sputnik Грузия, 1920, 17.01.2022
© Sputnik / STRINGER
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Конфликт между иностранным туристом и посетителем объекта питания произошел, предположительно, из-за пирсинга
ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. МВД возбудило уголовное дело по статье "насилие" по факту нападения на туриста из Великобритании во втором по величине городе Грузии - Кутаиси, сообщили Sputnik Грузия в пресс-службе министерства.
По данным ведомства, инцидент произошел несколько дней назад.
В настоящее время ведутся поиски нападавшего. Виновному грозит от года до трех лет тюрьмы.
Как сообщают местные СМИ, конфликт между гражданином Великобритании и посетителем объекта питания произошел из-за пирсинга у туриста. При выходе из заведения туриста поджидали на улице, где и завязалась драка. СМИ об инциденте сообщил сам потерпевший.
По оценке местных НПО и туристических агентств, такие инциденты могут негативно сказаться на развитии туризма в городе и регионе в целом.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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