https://sputnik-georgia.ru/20220117/vrach-rasskazal-o-znachenii-gruppy-krovi-dlya-zdorovya-cheloveka-263617681.html

Врач рассказал о значении группы крови для здоровья человека

Врач рассказал о значении группы крови для здоровья человека

Вопрос влияния группы крови на риск развития у человека разных заболеваний не перестает волновать ученых по всему миру, особенно в период пандемии

2022-01-17T05:30+0400

2022-01-17T05:30+0400

2022-01-17T05:30+0400

общество

новости

в мире

здравоохранение

здоровье

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24853/18/248531866_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9ea427f0a2cdc486d31a28836c98de7f.jpg

ТБИЛИСИ, 17 янв — Sputnik. На вопрос о том, каким группам крови не страшен коронавирус или у которых из них реже вероятность развития диабета, в беседе со Sputnik Грузия ответила врач-гематолог Ани Каландадзе."Исследования, проведенные учеными в США и Европе, показали, что среди людей с I или "А" группой крови опасность тяжелого развития коронавируса меньше", – рассказала доктор.По словам гематолога, такие исследования стали проводиться еще в 2020 году в Италии и Испании. Тогда, изучив несколько десятков пациентов, ученые выявили, что у людей со второй группой крови осложнения и летальные исходы случаются чаще.Однако это не означает, что у людей I группы крови есть иммунитет против коронавируса или других заболеваний, отмечает доктор Каландадзе."Проводятся исследования, которые определяют предрасположенность к другим заболеваниям. Например, у людей с I группой крови и положительным резусом вероятность развития 2 типа диабета на 10-15% меньше", – сказала медик.По словам врача-гематолога, такие исследования проводятся постоянно. Так, ученые из США исследовали до 100 тысяч человек и выяснили, что риск заболеваний сердца у людей с IV группой крови на 20-25% выше, чем у других."Сейчас очень популярны диеты, которые подбирают специально для людей с той или иной группой крови. Так, например, людям с I группой нужно есть больше мяса и реже молочные продукты", – сказала доктор.По словам гематолога, с 1900 года, когда австрийский врач Карл Ландштейнер впервые обнаружил существование разных групп крови, они находятся в постоянном изучении. "Каждый человек обязательно должен знать свою группу крови. От этого часто зависит вопрос спасения жизни", – считает Каландадзе.Как отметила врач, сама по себе группа крови не означает, что человек обязательно будет страдать конкретной болезнью. Здесь задействовано немало других факторов, и группа крови лишь один из них.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Лиза Офман https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0c/1e/263272839_640:0:1920:1280_100x100_80_0_0_3a0d94f6864c09173f620a2f8ad1c265.jpg

общество, новости, в мире, здравоохранение, здоровье, коронавирус covid-19