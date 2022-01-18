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Акция протеста в Тбилиси: соцработники требуют встречи с министром здравоохранения

Акция протеста в Тбилиси: соцработники требуют встречи с министром здравоохранения

Соцагенты намерены продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены полностью 18.01.2022, Sputnik Грузия

2022-01-18T16:59+0400

2022-01-18T16:59+0400

2022-01-18T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Несколько десятков социальных работников министерства здравоохранения Грузии второй день продолжают акцию протеста у здания Минздрава в Тбилиси, требуя встречи с главой ведомства Зурабом Азарашвили, передает корр. Sputnik Грузия с места событий.Агентство социального обслуживания 16 января объявило, что заработная плата соцагентов по всей Грузии будет повышена в среднем на 60% с февраля - повышение коснется 998 работников. Однако участники акции требуют от властей стопроцентного повышения зарплаты и улучшения условий труда.Участники акции держат в руках плакаты с надписями "Мы требуем достойную зарплату", "Мы не рабы", "Адекватный оклад за проделанную работу".Всего протестуют и отказываются выходить на работу до 400 сотрудников агентства. Они планируют продолжать протест до тех пор, пока их требования не будут выполнены полностью.Как ранее заявили в Минздраве, зарплата социальных агентов и сотрудников Агентства социального обслуживания по всей Грузии будет повышена примерно на 60% с февраля 2022 года.В частности, она станет 400 лари (около 130 долларов) вместо 250 лари (около 80 долларов), а для старшего социального агента – 700 лари (около 230 долларов) вместо 550 (около 180 долларов). Кроме того, за заполненную декларацию во время визитов социальные агенты будут получать 10 лари (около 3 долларов) вместо 6 лари (около 2 долларов).Как пояснили в ведомстве, заработная плата социального агента состоит из двух составляющих – фиксированного оклада и выработки. Повышение коснется обоих компонентов. Также с 40 до 60% будет увеличена заработная плата примерно 1 тысячи сотрудников низшего и среднего звена Агентства социального обслуживания.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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