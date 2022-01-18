https://sputnik-georgia.ru/20220118/bez-pokazukhi-i-belogo-platya-doch-iosifa-prigozhina-vykhodit-zamuzh-263698960.html
Без показухи и белого платья: дочь Иосифа Пригожина выходит замуж
Без показухи и белого платья: дочь Иосифа Пригожина выходит замуж
Даная уже озвучила дату важного торжества и поделилась своими мыслями о предстоящей свадебной церемонии
2022-01-18T14:47+0400
2022-01-18T14:47+0400
2022-01-18T14:52+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Дочь российского продюсера Иосифа Пригожина Даная выходит замуж, и свадьба падчерицы певицы Валерии не будет похожа на торжества знаменитостей. 24-летняя Даная поделилась грядущими переменами в личной жизни. Дочка звездного продюсера долгое время скрывала своего возлюбленного. Избранник наследницы Пригожина далек от мира шоу-бизнеса и яро выступает против проявлений чувств на публике. И хотя девушка согласна с ним, счастливую новость о грядущем замужестве скрывать не стала. Даная Пригожина призналась, что выходит замуж. Предложение прозвучало в Новый год, который влюбленные отметили вместе. "Я долго не рассказывала о личном. Не люблю говорить, пока до конца во всем не уверена. Будущий супруг долго добивался меня, усердно. И мои близкие его очень хорошо приняли", – рассказала дочь Пригожина газете "Собеседник". Торжество падчерицы Валерии состоится совсем скоро – 3 марта, за день до 25-летия самой невесты. Также Даная отметила, что ее жених хотел устроить пышную свадьбу, а она настаивала на обычной росписи. "Даже не хочу надевать белое платье, если честно. Хочется сделать все без стандартной пышности", – добавила Даная и подчеркнула, что ей не важна "показуха". Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Натия Кварцхава
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
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https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg
иосиф пригожин, российский шоу-бизнес
Без показухи и белого платья: дочь Иосифа Пригожина выходит замуж
14:47 18.01.2022 (обновлено: 14:52 18.01.2022)
Даная уже озвучила дату важного торжества и поделилась своими мыслями о предстоящей свадебной церемонии
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Дочь российского продюсера Иосифа Пригожина Даная выходит замуж, и свадьба падчерицы певицы Валерии не будет похожа на торжества знаменитостей.
24-летняя Даная поделилась грядущими переменами в личной жизни. Дочка звездного продюсера долгое время скрывала своего возлюбленного. Избранник наследницы Пригожина далек от мира шоу-бизнеса и яро выступает против проявлений чувств на публике.
И хотя девушка согласна с ним, счастливую новость о грядущем замужестве скрывать не стала.
Даная Пригожина призналась, что выходит замуж. Предложение прозвучало в Новый год, который влюбленные отметили вместе.
"Я долго не рассказывала о личном. Не люблю говорить, пока до конца во всем не уверена. Будущий супруг долго добивался меня, усердно. И мои близкие его очень хорошо приняли", – рассказала дочь Пригожина газете "Собеседник".
Торжество падчерицы Валерии состоится совсем скоро – 3 марта, за день до 25-летия самой невесты. Также Даная отметила, что ее жених хотел устроить пышную свадьбу, а она настаивала на обычной росписи.
"Даже не хочу надевать белое платье, если честно. Хочется сделать все без стандартной пышности", – добавила Даная и подчеркнула, что ей не важна "показуха".
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