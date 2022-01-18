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Часть сотрудников MagtiCom в Грузии прекратили забастовку
Часть сотрудников MagtiCom в Грузии прекратили забастовку
Между сотрудниками и компанией ведутся переговоры в связи с новой бонусной системой зарплаты 18.01.2022, Sputnik Грузия
2022-01-18T11:46+0400
2022-01-18T11:46+0400
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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Часть сотрудников крупнейшего оператора мобильной связи в Грузии MagtiCom временно прекратила забастовку и вернулись к обычному режиму работы.На прошлой неделе около трехсот сотрудников компании устроили акцию протеста у головного офиса компании, требуя повышения зарплаты. Бастующие сотрудники, в основном инженеры-технологи, считают, что за время пандемии коронавируса и высокой инфляции их оклады стали низкими.В ответ компания MagtiCom заявила, что предпримет соответствующие юридические шаги, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. На данном этапе между сотрудниками и компанией ведутся переговоры в связи с новой бонусной системой зарплаты.Сотрудники компании заявляют, что в том случае, если компания не предложит приемлемые для них условия, то протест вновь продолжится.ООО MagtiCom, основанная 12 февраля 1996 года как оператор мобильной связи, приступила к коммерческой деятельности в сентябре 1997 года. MagtiCom принадлежит компаниям США: International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC.Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, число абонентов у компании MagtiCom на декабрь 2020 года составляет два миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Часть сотрудников MagtiCom в Грузии прекратили забастовку
11:46 18.01.2022 (обновлено: 11:53 18.01.2022)
Между сотрудниками и компанией ведутся переговоры в связи с новой бонусной системой зарплаты
ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Часть сотрудников крупнейшего оператора мобильной связи в Грузии MagtiCom временно прекратила забастовку и вернулись к обычному режиму работы.
На прошлой неделе около трехсот сотрудников компании устроили акцию протеста у головного офиса компании, требуя повышения зарплаты. Бастующие сотрудники, в основном инженеры-технологи, считают, что за время пандемии коронавируса и высокой инфляции их оклады стали низкими.
В ответ компания MagtiCom заявила, что предпримет соответствующие юридические шаги, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. На данном этапе между сотрудниками и компанией ведутся переговоры в связи с новой бонусной системой зарплаты.
"Со стороны компании поступили определенные предложения, переговоры ведутся. Согласно этим переговорам, мы временно приостановили свой протест и продолжили рабочий процесс почти по масштабу всей Грузии. Нескольким сотрудникам не понравилась бонусная система, они отказались и ушли с работы", – заявил инженер-технолог компании MagtiCom Леван Путкарадзе.
Сотрудники компании заявляют, что в том случае, если компания не предложит приемлемые для них условия, то протест вновь продолжится.
ООО MagtiCom, основанная 12 февраля 1996 года как оператор мобильной связи, приступила к коммерческой деятельности в сентябре 1997 года. MagtiCom принадлежит компаниям США: International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC.
Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, число абонентов у компании MagtiCom на декабрь 2020 года составляет два миллиона.
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