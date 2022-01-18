https://sputnik-georgia.ru/20220118/chast-sotrudnikov-magticom-v-gruzii-prekratili-zabastovku-263691328.html

Часть сотрудников MagtiCom в Грузии прекратили забастовку

Часть сотрудников MagtiCom в Грузии прекратили забастовку

Между сотрудниками и компанией ведутся переговоры в связи с новой бонусной системой зарплаты 18.01.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 янв — Sputnik. Часть сотрудников крупнейшего оператора мобильной связи в Грузии MagtiCom временно прекратила забастовку и вернулись к обычному режиму работы.На прошлой неделе около трехсот сотрудников компании устроили акцию протеста у головного офиса компании, требуя повышения зарплаты. Бастующие сотрудники, в основном инженеры-технологи, считают, что за время пандемии коронавируса и высокой инфляции их оклады стали низкими.В ответ компания MagtiCom заявила, что предпримет соответствующие юридические шаги, чтобы вернуть ситуацию в правовое поле. На данном этапе между сотрудниками и компанией ведутся переговоры в связи с новой бонусной системой зарплаты.Сотрудники компании заявляют, что в том случае, если компания не предложит приемлемые для них условия, то протест вновь продолжится.ООО MagtiCom, основанная 12 февраля 1996 года как оператор мобильной связи, приступила к коммерческой деятельности в сентябре 1997 года. MagtiCom принадлежит компаниям США: International Telcell Cellular LLC и Telcell Wireless LLC.Согласно данным Национальной комиссии по коммуникациям, число абонентов у компании MagtiCom на декабрь 2020 года составляет два миллиона.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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